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Android‘de fotoğrafları telefondan silip Google Drive’da tutmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Google Drive fotoğrafları yedeklemek ve saklamak için sınırsız alan sunuyor. Oldukça geniş alan kaplayan HD fotoğraflar düşünüldüğünde bu özelliğin harika olduğu anlaşılabilir. Fotoğraflarınızı yedeklediğinizde Google Drive alanınız azalmıyor. Çok fazla depolama alanına sahip olmayan bir akıllı telefonunuz varsa fotoğraflarınızı bulut depolama alanında saklamanız hayli mantıklı. Tabii ki fotoğrafları sadece yedeklemek yeterli değil. Bu, cihazınızın depolama birimini otomatik olarak boşa çıkarmıyor. Alanı boşaltmak için cihazınızdaki fotoğrafları silmeniz gerekecek. Yedekleme yapıyorsanız ve fotoğrafları Google Drive’a senkronize ediyorsanız cihazınızdan sildiğiniz fotoğraflar Google Drive’dan da kaldırılacaktır. Android‘de fotoğrafları telefondan silip Google Drive’da tutmak için bu aşamaları izlemelisiniz.

Android: Fotoğrafları Telefondan Silip Google Drive’da Tutmak

Fotoğraflarınızı zaten Google Drive’a yedeklediğinizi varsayıyoruz. Bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinizi bilmiyorsanız bir sonraki başlığa göz atabilirsiniz.

Android cihazınızda Photos uygulamasını açın. Cihazdan silip Google Drive’da saklamak istediğiniz bir fotoğrafı görüntüleyin. Sağ üst kısımda yer alan ve üç noktadan oluşan butona dokunun. Delete device copy seçeneğini kullanın. İlgili fotoğraf akıllı telefondan kaldırılacak fakat Google Drive’da saklanmaya devam edilecektir. Birden fazla fotoğrafı seçerek yine menüdeki Delete device copy seçeneğini kullanmanız da mümkün.

Fotoğrafları Google Drive’a Yedeklemek

Fotoğraflarınızı Google Drive’a nasıl yedekleyebileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Öncelikle Photos uygulamasını çalıştırın. Sol üst kısımdaki hamburger simgesine dokunun. Settings‘e gidin. Back up & sync seçeneğini aktive edin. Upload size seçeneğine dokunun ve buradan High quality‘i seçin. Eğer orijinal boyutlarda yedekleme imkanı sağlayan Original‘ı seçerseniz depolama alanınız kullanılacaktır.



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