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Xiaomi Mi 6 Root ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Çin merkezli Xiaomi firmasının Mi 6 modeli akıllı telefonu üst düzey bir cihaz fakat benzer özellikteki rakiplere kıyasla çok daha uygun bir fiyat etiketiyle geliyor. 400 USD altı fiyat etiketini taşıyan üründe Snapdragon 835 yongaseti, 6 GB RAM, 64 / 128 GB depolama alanı ve 12 MP çözünürlüklü kamera gibi tatmin edici teknik detaylar var. Akıllı telefon Android 7.0 Nougat versiyonu üzerine inşa edilmiş MIUI 8 çalıştırıyor. Bu rehberimizde Xiaomi Mi 6 Root ve TWRP Recovery yüklemek için ne yapmanız gerektiğini ele alacağız.

Xiaomi Mi 6 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonun pil seviyesinin en azından % 60 olmasına özen gösterin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini etkinleştirin.

ve seçeneklerini etkinleştirin. Akıllı telefonunuzun orijinal USB veri kablosunu kullanın.

Xiaomi USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

ADB ve Fastboot sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında / sonrasında meydana gelebilecek sıkıntılardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İndirmeler

TWRP Recovery for Xiaomi Mi6 (Bu dosyayı indirip recovery.img şeklinde adlandırın ve ADB kurulum dizinine taşıyın.)

(Bu dosyayı indirip şeklinde adlandırın ve ADB kurulum dizinine taşıyın.) SuperSU (Bu dosyayı Mi 6 akıllı telefona kopyalayın.)

TWRP Recovery Kurulumu

Mi 6 akıllı telefonu bilgisayarınıza bağlayın.

ADB kurulum klasörüne gidin ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüden Open command prompt here seçeneğine tıklayın.

Cihazın tespit edilip edilmediğini kontrol etmek için adb devices komutunu girin.

Eğer edilmişse, fastboot modunda çalıştırmak için adb reboot bootloader komutunu kullanın.

Akıllı telefonunuz fastboot modundayken fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.

Mi 6 akıllı telefona TWRP recovery kurulumu gerçekleştirilecektir.

Root Erişimini Sağlamak

Öncelikle akıllı telefonu kapatın. Ekranda Mi logosunu görene dek güç ve ses artırma butonlarına basılı tutun. Mi recovery seçeneği ile devam edin.

TWRP recovery menüsünde Install‘u seçin ve indirip akıllı telefonunuza aktardığınız SuperSU ZIP dosyasını seçin. Flash’lamak için gerekli kaydırma hareketini yapın.

SuperSU kurulumu tamamlandığında Reboot System seçeneği ile cihazı yeniden başlatın.

Xiaomi Mi 6 akıllı telefonda root erişimi sağlanmış olacak.



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