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Samsung Galaxy J5 (2015) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler söz konusu. Nisan ayı içerisinde Samsung Türkiye firmanın Android Nougat güncelleme yol haritası ile ilgili bilgiler paylaşmıştı. Paylaşılan listede Samsung’un orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modellerinin Android Nougat güncellemesini ne zaman alacağı bilgisi mevcuttu. Bu listede Galaxy J5 (2015) modeli yer almıyordu fakat duruma bakılırsa liste güncellendi ve orijinal Galaxy J5 modelinin güncellemeyi ne zaman alacağını öğrenmiş bulunuyoruz.

Samsung Galaxy J5 (2015) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Galaxy J5 (2015) akıllı telefon Android 7.0 Nougat güncellemesini 3 Kasım 2017’de almaya başlayacak. Her ne kadar güncellemenin yayınlanma tarihi yıl sonu için belirlenmiş olsa da bu düzeydeki bir akıllı telefonun kullanıma sunulmasından çok uzun süre geçtikten sonra Nougat gibi büyük çapta bir güncellemeyi alıyor olması şüphesiz sevindirici bir gelişme. Bu arada yayınlanan listede çeşitli sebeplerle değişiklik olabileceği de unutulmamalı.

Peki akıllı telefonun teknik özellikleri Android Nougat işletim sistemini akıcı ve sorunsuz şekilde çalıştırmak için yeterli olacak mı? Dört çekirdek işlemcili Qualcomm Snapdragon 410 yongaseti ve 1.5 GB RAM’in Nougat için yeterli olacağını tahmin ediyoruz.

Galaxy J5 (2015) gibi uygun fiyatlı akıllı telefonlarda firmaların bazen özellik kısıtlamalarına gitmesi söz konusu oluyor. Örneğin AMOLED ekrana sahip olan bu cihazda Always On Display özelliği teknik olarak sunulabilirdi fakat firma bu özelliği cihaza eklememeyi uygun gördü.



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