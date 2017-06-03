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Sony Xperia E5 Root, Bootloader kilidini kaldırmak ve TWRP Recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Sony Xperia E5 F3311 akıllı telefon bootloader kilidine sahip, bu nedenle TWRP recovery kurulumu ve root erişimini sağlamadan önce bootloader kilidini açmak gerekiyor. Performans / fiyat başarımı yüksek olan akıllı telefonda bu işlemleri gerçekleştirmek için ele aldığımız aşamaları uygulamanız yeterli olacaktır.

Sony Xperia E5 Root, Bootloader Kilidini Kaldırmak ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlıklar

Sony USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Tüm verilerinizi yedekleyin. Buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Android’de Settings -> About Phone yolunu izleyin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin.

yolunu izleyin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Developer Options menüsünde yer alan OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

menüsünde yer alan ve seçeneklerini aktive edin. Bootloader kilidini kaldırın.

Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu ve Root Erişimini Sağlamak

Öncelikle akıllı telefonunuzda bootloader kilidini kaldırın.

Latest-Fastboot-Adb-Tool.zip arşiv dosyasını indirin ve genişletin.

TWRP ve Kernel Boot imaj dosyalarını indirip Latest-FastboADBAdb-Tool Folder klasörüne aktarın.

Super SU dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine aktarın.

Latest-FastboADBAdb-Tool Folder klasörüne erişin. Bu dizinde boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın ve açılan menüdeki Open command windows here seçeneğine tıklayın.

Akıllı telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Komut İstemi penceresine adb reboot bootloader komutunu girin.

Kernel imaj dosyasını boot.img, TWRP imaj dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve kernel’i flash’lamak için fastboot flash boot boot-e5-20170401-1321.img, TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery twrp.img komutunu kullanın.

fastboot boot twrp.img komutunu girin. Akıllı telefonunuz recovery moduna girecektir.

TWRP menüsünde Install seçeneğine dokunun ve Super SU dosyasını seçin.

Flash’lamak için gerekli kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.



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