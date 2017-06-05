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Samsung Galaxy J2 Prime Root rehberi ile karşınızdayız. Galaxy J2 Prime Samsung’un uygun fiyatlı çözümler sunan Xiaomi, Huawei, Coolpad gibi rakiplerin akıllı telefon modelleri karşısına konumlandırılan bir cihaz. MediaTek MT6737T yongaseti ve 1.5 GB RAM’e sahip olan cihaz Android Marshmallow işletim sistemini çalıştırıyor. Samsung Galaxy J2 Prime root erişimi sağlandığında hem istenmeyen ön yüklü uygulamalardan kurtarılabiliyor, hem de akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirilebiliyor.

Samsung Galaxy J2 Prime Root Rehberi

Desteklenen Cihazlar

Samsung Galaxy J2 Prime, G532F, G532M, G532G, SM-G532F/M/G

Hazırlıklar

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm verilerinizi yedekleyin. Buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

Android’de Settings -> About Phone yolunu izleyin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin.

Developer Options menüsünde yer alan OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin.

Root Tool’u indirin.

İndirmeler

Samsung_J2_Prime_Root.zip

Unroot için: Stock_boot.tar

Root Erişimini Sağlamak

Samsung_J2_Prime_Root.zip dosyasını indirin ve genişletin.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Root-En.exe dosyasını çalıştırın ve ekrandaki yönergeleri takip edin.

Sürücüleri daha önce yüklediyseniz No yazın ve Enter’a basın. Yüklemediyseniz Yes yazıp Enter’ı kullanın.

Akıllı telefonunuzda beliren pencerede Accept seçeneğine dokunun.

Cihazınız başarıyla tanımlandıktan sonra Odin yazılımı çalıştırılacaktır.

AP butonuna tıklayın ve root-boot.tar dosyasını seçin. Auto Reboot ve F. Reset Time kutucuklarını işaretleyin.

Start butonuna tıklayın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefon otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.

Akıllı telefonda Super SU uygulamasını çalıştırın ve gerekli güncellemeleri yükleyin.

Unroot İşlemi

Bir süre sonra cihazı stock duruma geri döndürmek isterseniz bu aşamaları izlemelisiniz.

SuperSU-> Settings-> Full Unroot yolunu izleyin. Continue seçeneğine dokunun.

boot-stock.tar dosyasını indirin ve Odin aracını çalıştırın.

Akıllı telefonu güç butonunu kullanarak kapatın.

Ses azaltma + Ana ekran + Güç butonu kombinasyonu ile cihazı download modunda çalıştırın.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Odin yazılımı cihazı tanımlayacaktır.

AP kutucuğuna tıklayın ve Stock_boot.tar dosyasını seçin.

Auto Reboot ve F. Reset Time kutucuklarını işaretleyin.

Start butonuna tıklayın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.



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