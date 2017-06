⁠⁠⁠







LG G6 H870 root ve TWRP recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. LG’nin 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefon modeli olan G6 ilginç bir en-boy oranı değerine sahip ekranı ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. LG G6 H870 root ve TWRP recovery yüklemek için aşağıda yer verdiğimiz aşamaları basitçe takip etmeniz yeterli olacaktır.

LG G6 H870 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Cihazınızdaki verileri yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüye gidin ve USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüye gidin ve ile seçeneklerini aktive edin. LG Universal Mobile sürücüsünü bilgisayarınıza yükleyin .

. Bağlantılarda yer alan dosyaları indirin.

Akıllı telefonda Bootloader kilidini kaldırın.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip arşiv dosyasını genişletin.

twrp-3.1.1-0-h870.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

Bu klasörde boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın, açılan menüdeki Open CMD Here seçeneğine tıklayın.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Cihazı bootloader modunda başlatmak için Komut İstemi penceresinde adb reboot bootloader komutunu kullanın.

fastboot flash recovery recovery.img komutu ile TWRP imajını flash’layın.

İşlem tamamlandığında fastboot reboot komutunu yazarak akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. TWRP recovery kurulumu tamamlandığına göre artık root erişimi sürecini başlatabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

no-verity-opt-encrypt-5.1.zip ve SuperSU.zip dosyalarını indirip G6 akıllı telefonun dahili depolama birimine aktarın.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve TWRP recovery kurulumunda Komut İstemi penceresine erişmek için uyguladığınız aşamaları takip edin. Komut İstemi penceresi açıldığında adb reboot recovery komutunu kullanarak akıllı telefonu TWRP recovery modunda başlatın.

Dil olarak İngilizce‘yi seçin, Swipe to Allow Modifications ekranında Don’t allow seçeneğine dokunun.

Install seçeneğine dokunun ve no-verity-opt-encrypt-5.1.zip ile SuperSU.zip dosyalarını flash’layın.

TWRP menüsündeki Wipe Cache seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. (TWRP uygulamasını yüklemeyin.) İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim. Artık LG G6 akıllı telefonu dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.



