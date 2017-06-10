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Samsung Galaxy A3 (2016) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Duruma bakılırsa Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşan Galaxy A 2016 serisi ilk Samsung modeli A3 oldu. Her ne kadar güncellemenin yayınlanacağı ile ilgili haberler geçmişte yapılmış olsa da akıllı telefon üreticileri duyurdukları tarihlerde güncellemeyi hazır hale getiremeyebiliyor.

Samsung Galaxy A3 (2016) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntüleri Almanya ve Macaristan’da yaşayan akıllı telefon sahiplerinin OTA güncellemesini almaya başladıklarını gösteriyor. Güncellemeler tüm cihaz sahiplerine aynı anda ulaştırılmıyor; muhtemelen önümüzdeki haftalarda diğer Avrupa ülkelerinde de akıllı telefonlara gönderilmeye başlanacaktır.

Güncelleme paketinin boyutu yaklaşık 950 MB, bu nedenle indirmenin hücresel şebeke yerine Wi-Fi ağına bağlı şekilde yapılması ve indirmeye başlamadan önce akıllı telefonda yeterli boş depolama alanının bulunduğunun kontrol edilmesi önerilmekte. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar Android 7.0 Nougat’ın sunduğu yenilikleri, çeşitli hata gidermeler ve optimizasyonları, Google’ın hazırladığı güvenlik güncellemelerini elde edecek.

Galaxy A 2016 serisinde yer alan Galaxy A5 ve Galaxy A7 akıllı telefonların da bu yıl içerisinde Android Nougat güncellemesini alması bekleniyor.

2015 yılının son çeyreğinde satışa sunulan Galaxy A3 (2016) akıllı telefon 134.5 x 65.2 x 7.3 mm boyutlarında ve 132 gram ağırlığında. Cihazın 4.7 inç genişlikli ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Exynos 7578 / Snapdragon 410 yongaseti, 1.5 GB RAM, 16 GB kapasiteli depolama birimi, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 2300 mAh kapasiteli pil gibi teknik detaylar içeriyor. Akıllı telefon kutusundan Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.



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