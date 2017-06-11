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Samsung Galaxy J7 (2015) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Samsung güncel akıllı telefonlarının birçoğu için Android Nougat güncellemesini hazırladı; güncellemeyi almayan akıllı telefon modelleri de önümüzdeki aylarda almaya başlayacak. Duruma bakılırsa WiFi Alliance’dan kısa süre önce sertifikayı alan Galaxy J7 (2015) akıllı telefon da Android Nougat güncellemesine kavuşacak. Söz konusu cihazın model numarası SM-J701M.

Samsung Galaxy J7 (2015) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Galaxy J7 (2015) akıllı telefon yaklaşık iki yıl önce piyasaya sunulmuştu. Akıllı telefon kutusundan Android 5.1 Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Daha sonra Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesini almıştı. Yeni güncelleme OTA yoluyla cihazlara ulaştığında kullanıcılar Android Nougat işletim sisteminin nimetlerinden faydalanabiliyor olacak. Cihazın SM-J701M/DS ve SM-J701MT varyantları da güncellemeyi yakın zamanda alacak.

Android O işletim sistemi Ağustos ayından itibaren artık üreticilerin elinde olacak. Android 8.0 güncellemesini muhtemelen ilk olarak amiral gemisi konumundaki akıllı telefonlar alacak. Orta ve giriş seviyesi akıllı telefonların Android O güncellemesini 2017 yılı içerisinde almalarını beklemek gerçekçi olmayacaktır. Galaxy J7 (2015)’in Android 8.0 güncellemesini alması ise pek mümkün görünmüyor.

Galaxy J7 (2015) akıllı telefon 152.2 x 78.7 x 7.5 mm boyutlarında ve 171 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Snapdragon 615 / Exynos 7580 Octa yongaseti, 1.5 GB RAM, Adreno 405 GPU, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar içeriyor.



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