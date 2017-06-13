Samsung Galaxy J2 (2016) Root ve TWRP Recovery Yüklemek

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Samsung Galaxy J2 (2016) root ve TWRP recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Temmuz 2016’da satışa sunulan Galaxy J2 (2016) akıllı telefon 5 inç genişlikli ve 1280 x 720 piksel çözünürlüklü Super AMOLED ekrana sahip. Akıllı telefonda dört çekirdek 1.5 GHz Cortex-A7 işlemci, Mali-400MP2 grafik işlemcisi, 1.5 GB RAM, 8 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 8 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP selfie kamerası ve 2600 mAh kapasiteli pil gibi mütevazi donanımsal özellikler yer alıyor. Dilerseniz Samsung Galaxy J2 (2016) root ve TWRP recovery yüklemek için ne yapılması gerektiğine bakalım.

Samsung Galaxy J2 (2016) Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Samsung Galaxy J2 (2016) Root ve TWRP Recovery Yüklemek 2

Hazırlıklar

Akıllı telefonunuzu şarj edin.
Cihazdaki tüm verileri yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.
Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüye gidin ve USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.
Bilgisayarınıza Samsung USB sürücülerini yükleyin.
Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

Odin yazılımını indirin, arşiv dosyasını genişletin. Twrp.tar.md5 dosyasını da arşivden genişletin.

Odin yazılımını çalıştırın.

Akıllı telefonu güç butonunu kullanarak kapatın.

Ses azaltma + Ana ekran + Güç butonu kombinasyonunu kullanarak cihazı Download modunda başlatın. Ekranda Phone Will Turn Download Mode uyarısı belirdiğinde ses artırma butonuna basmanız gerekecek.

Galaxy J2 akıllı telefonu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.

Odin programı cihazı tespit edecektir.

AP kutucuğunu işaretleyin, butona tıklayın ve TWRP imajını seçin.

Auto Reboot ve F. Reset Time kutucuklarını işaretleyin.

Samsung Galaxy J2 (2016) Root ve TWRP Recovery Yüklemek 1

Alt kısımdaki Start butonuna tıkladığınızda flash’lama işlemi başlayacaktır. Tamamlanınca root erişimi adımlarına geçebilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU-v2.79 dosyasını indirin ve cihazın dahili depolama birimine kopyalayın.

Ses artırma + Ana ekran + Güç butonu kombinasyonunu kullanarak cihazı TWRP recovery modunda başlatın.

Install butonuna dokunun ve cihaza aktardığınız SuperSU dosyasını seçin.

Flash’lamak için gerekli kaydırma hareketini yapın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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1 Yorum

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