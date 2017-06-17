⁠⁠⁠







Günümüzde arkadaşlarla buluşurken kaybolma ya da birbirini bulamama korkusu kalmadı. Eskiden telefon yokken çok zordu ve telefonlarla birlikte bu kolaylaştı ama son nesil servislerle işiniz her zamankinden kolay. Google Haritalar servisi bu alandaki yardımcılarınızdan biri.

Android: Google Haritalarla Arkadaş Yeri Takibi

Bu yenilik sayesinde istediğiniz arkadaşlarla yerinizi paylaşabilir ve sadece belirli süre buna izin verebilirsiniz ki tam da bu amaca hizmet ediyor. Hele bir de geç kalan biriyseniz ya da arkadaşınız böyle biriyse yerini harita üzerinden görüp telaşa kapılmaya son verebilir ve ne kadar zaman süre buluşma yerine geleceğini kestirebilirsiniz. Benzer biçimde kendi temponuzu da buna göre ayarlayabilirsiniz.

Yeni çözümde paylaşma komutu verdikten sonra kiminle paylaşacağınızı ve süresini (15 dakikadan 3 güne kadar aralıkta) seçin ve onay verin. Bir diğer olasılıksa örneğin aile bireyleri arasında süre sınırsız olarak yer paylaşma özelliğini açmak. Zamanlı seçtiğinizde buna erişim imkanı veren bir link oluşturulacak ve SMS, e-posta, sosyal ağ üzerinden göndererek istediğiniz kişiye ya da kişilere iletebileceksiniz. Paylaşım özelliğiyle diğerleri ne kadar zaman sürede geleceğinizi de görebilirler.



⁠⁠⁠





