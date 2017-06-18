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Sony Xperia XA Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili akıllı telefon sahiplerini sevindirecek gelişmeler söz konusu. Hatırlayacağınız üzere Sony’nin Xperia XA Ultra modeli akıllı telefonu kısa bir süre önce Android Nougat güncellemesini almaya başlamıştı, duruma bakılırsa Nougat güncellemesi firmanın bir diğer orta / üst düzey modeli olan Xperia XA için de sunuluyor.

Sony Xperia XA Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Android 7.0 Nougat güncellemesini ilk etapta Xperia XA Ultra’nın iki varyantı alıyordu; Nougat güncellemesi Xperia XA’nın ise tüm varyantlarına ulaşmaya başladı. OTA bildirimi F3111, F3113, F3115 (tek SIM destekli modeller) ile F3112 ve F3116 (çift SIM uyumlu modeller) model numaralı Xperia XA akıllı telefonlara geliyor.

Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere cihaz güncellemenin ardından 33.3.A.0.127 yapı numarasına terfi ediyor. Güncelleme paketinde 5 Mayıs 2017 tarihli güvenlik yamaları da bulunmakta.

Şubat 2016’da resmen duyurulan ve aynı yılın Temmuz ayından itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alan Xperia XA akıllı telefon 143.6 x 66.8 x 7.9 mm boyutlarında ve 137.4 gram ağırlığında. Cihazın 5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Dört adet 2.0 GHz Cortex-A53, dört adet 1.0 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ve Mali-T860MP2 grafik işlemcisini barındıran MediaTek Helio P10 yongasetinden güç alıyor. 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 2300 mAh kapasiteli pil gibi detaylar içeriyor. Cihaz kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyordu.



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