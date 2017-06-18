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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta sizi engelleyen kişiye mesaj atmak için izleyebileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğiz. WhatsApp tüm dünyada ve ülkemizde ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip. Bu popüler uygulamada dilediğiniz kişiyi engellemeniz mümkün, tabii arkadaşlarınız da sizi engelleyebiliyor. Birisi sizi engellediğinde o kişinin profil fotoğrafını / durumunu görüntüleyemiyor ve ona mesaj gönderemiyorsunuz. Sizi engelleyen kişiye önemli bir şey söylemeniz gerekebilir, belki de özür dilemek ya da sıkıntılı bir durumu açıklamak isteyebilirsiniz. WhatsApp’ta sizi engelleyen kişiye mesaj atmak için üçüncü bir kişiden -mümkünse sizi engelleyen kişiyle bir ortak arkadaş- yardım almanız gerekecek. Engellemenin çevresinden dolaşmak için uygulayabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğiz.

WhatsApp: Engelleyen Kişiye Mesaj Atmak

Üçüncü Bir Kişiden Yardım İsteyin

Planınızı gerçekleştirmek için bu süreçte üçüncü bir kişinin size yardım etmesi gerekiyor. Üçüncü kişi arkadaş listenizdeki herhangi bir arkadaşınız olabilir. Üçüncü kişi bu süreçte çok önemli bir rol oynamakta. Bu üçüncü kişi WhatsApp üzerinde olmalı ve o, sizi ve sizi engelleyen kişinin ortak arkadaşıysa önemli bir avantajınız olacak.

Üçüncü Kişinin Yapması Gerekenler

Yardım istediğiniz arkadaşınızın yapması gereken oldukça basit. Bir grup oluşturması ve bu gruba sizi engelleyen kişi ile sizi dahil etmesi gerekmekte. Bu noktada herhangi bir yazışma yapmak durumunda değilsiniz.

Son olarak yardım istediğiniz, grubu oluşturan ve sizi engelleyen arkadaşınız ile sizi gruba dahil eden üçüncü kişi gruptan çıkmalı. Artık grupta yalnızca siz ve sizi engelleyen arkadaşınız kalmış olacak. Dilediğiniz gibi mesaj yazabileceksiniz. Elinizi çabuk tutup ilgili kişi gruptan çıkmadan ne söylemek istiyorsanız yazmanızda fayda var, yoksa çabalarınızın bir anlamı kalmayabilir.



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