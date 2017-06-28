Samsung Cihazıma Güncelleme Ne Zaman Gelecek

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Android platformunun geliştiricisi Google yeni bir yazılım güncellemesi yayınladığı ilk olarak Google’ın cihazları bu güncellemeleri alır. Fakat Samsung, Sony, LG, Xiaomi ve diğer firmalar Google ile aynı zamanda bu güncellemeleri cihazlara veremezler. Çünkü bu güncellemeler hem Google hemde diğer üretici firmaların mühendisleri tarafından tamamen hatasız bir duruma getirilene kadar bir takım testlerden geçiyor. Eğer bu testlerde cihaz başarılı olur ve herhangi bir sıkıntı çıkarmaz ise Firmalar güncellemeyi cihazlara göndermeye başlıyor. İşte şimdi bu yazımızda Samsung cephesinde Android 7 Nougat ve yeni gelecek Android 8.0 sürümünü alacak cihazları açıklayacağız.

Firma geçtiğimiz aylarda Android Nougat güncellemesini alacak cihazların takvimini paylaşmıştı. İşte bu takvime göre:

Galaxy A3 SM-A320F 31.07.2017

Galaxy A5 SM-A520F 31.07.2017

Galaxy A7 SM-A720F 31.07.2017

Galaxy J7 2016 31.07.2017

Galaxy J7 SM-J700F 28.08.2017

Galaxy J5 SM-J500F 01.10.2017

Galaxy On7 SM-G600F 31.10.2017

Galaxy J7 Prime SM-G610F 15.11.2017

-Tarihlerinde Nougat yazılım güncellemesini alacaklar.

Bunun dışında ülkemizde İthalatçı firmalar tarafından getirtilen C5/C7 cihazları ise bu yılın sonuna kadar Nougat güncellemesine kavuşacaklar. Yazılım güncellemesinin gelip gelmediğini anlamak için Ayarlar/Genel/Cihaz Hakkında Kısmındaki Yazılım Güncellemesi kısmına bakabilirsiniz.

Samsung Cihazım Android 8 Güncellemesi Alacak mı

Samsung yeni gelecek Android 8.0 güncellemesini alabilecek cihazlar ise şimdilik şunlar:

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy Note 8

Galaxy S7

Galaxy S7 edge

Galaxy S7 Active

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A3 (2017)

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J5 (2017)

Galaxy Note FE

Galaxy C9 Pro

Galaxy C7 Pro

Galaxy J7 Prime

Unutmayın şimdilik bu liste alma ihtimali olan cihazların listesidir. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi eğer bu telefonlar performans testlerini geçemezler ise Android güncellemesini alamazlar.



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