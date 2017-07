⁠⁠⁠







ASUS ZenFone 3 Laser Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Yaklaşık 1 yıl kadar önce kullanıcılarla buluşturulan ASUS’un ZenFone 3 Laser modeli akıllı telefonu nihayet Android Nougat güncellemesine kavuşuyor. Cihaz güncellemeyi 28 Haziran tarihi itibariyle almaya başladı. Önümüzdeki haftalarda tüm dünyadaki ZenFone 3 Laser kullanıcılarının güncellemeye ulaşabilmesi bekleniyor.

ASUS ZenFone 3 Laser Android 7.1.1 Nougat Güncellemesi

Firma Android 7.1.1 Nougat güncellemesinin FOTA (firmware over the air) yoluyla yayınlandığını açıkladı. Güncellemeyi elle kontrol etmek isteyen kullanıcılar akıllı telefonlarında Settings / About / System Update menüsüne erişebilir.

Güncelleme paketinin boyutu 1 GB’ın üzerinde, bu nedenle indirme işleminin WiFi ağına bağlı şekilde yapılması ve cihazda yeterli boş depolama alanının bulunduğundan emin olunması öneriliyor. Güncelleme ile birlikte yazılım versiyonu V30.41.12.1, Android işletim sistemi versiyonu ise Android 7.1.1 Nougat’a terfi ediyor.

Güncellemenin getirileri ile ilgili detaylar ASUS tarafından paylaşılmış değil fakat güncellemenin Google tarafından bu yıl yayınlanan Android güvenlik güncellemesi paketlerinden birisini de içerdiği tahmin edilmekte.

ZenFone 3 Laser, Android Nougat güncellemesine kavuşan ikinci ASUS akıllı telefon modeli. Kısa bir süre önce bu yılın erken dönemlerinde teknoloji mağazalarındaki yerini alan ZenFone 3 Zoom akıllı telefon için Android Nougat güncellemesi yayınlanmıştı.

ASUS ZenFone 3 Laser akıllı telefonda 5.5 inç genişlikli ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, Snapdragon 430 yongaseti, 2 GB RAM + 32 GB depolama alanı / 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler bulunuyor. Cihaz kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyordu.



