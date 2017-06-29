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Sony Xperia Z5 serisi ve Xperia Z3+ Android 7.1.1 Nougat güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme var. Sony görece eski akıllı telefon modelleri olan Xperia Z5, Xperia Z5 Premium, Xperia Z5 Compact, Xperia Z4 Tablet ve Xperia Z3+ akıllı telefon için Android 7.1.1 Nougat güncellemesini yayınlamaya başladı.

Sony Xperia Z5 Serisi ve Xperia Z3+ Android 7.1.1 Nougat Güncellemesi

Güncelleme paketi ekran görüntüsünden de fark edilebileceği üzere Google’ın Haziran ayı güvenlik güncellemelerini de içeriyor. Bu tablet ve akıllı telefon modelleri ilk etapta Android 6 Marshmallow işletim sistemini çalıştırıyordu ve sonrasında, yaklaşık 5 ay kadar önce Android 7.0 Nougat güncellemesini almıştı.

Güncellemenin tüm cihaz sahiplerine aynı anda ulaşmadığı ve dalgalar halinde sunulacağı düşünülürse Xperia Z5 serisi, Xperia Z4 Tablet ve Xperia Z3+ kullanıcılarının Android 7.1.1 Nougat güncellemesine önümüzdeki gün ve haftalarda kavuşacağını söyleyebiliriz.

Şu anda burada listelediğimiz cihazların gelecekte büyük çapta bir yazılım güncellemesi alıp almayacağı konusunda bir açıklama yapılmış değil, bizlerin de bu konuda bir bilgisi yok. Fakat en azından Xperia Z5 serisi akıllı telefonların bir noktada Android O güncellemesini alabileceğini umuyoruz.

Diğer taraftan Xperia Z4 Tablet ve Xperia Z3+ akıllı telefonun iki yıldan daha uzun süre önce kullanıma sunuldukları düşünülürse bu cihazların tekrar büyük çapta bir Android güncellemesi almalarını beklemek doğru olmayacaktır, bu cihazların alabildikleri son güncellemenin Android 7.1.1 Nougat olması muhtemel görünüyor.



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