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Videolarınıza ilgi çekici görsel efektler ekleyebilmek için teknik uzman olmanıza gerek yok. Android işletim sistemli cihazlarda bir uygulama kurmak kadar basit ve kar yağışı, lazer şovu gibi efektler eklemek sadece dakikalar alıyor. Efekt dışında müzik ve çeşitli etiketler de ekleyebilirsiniz.

Android: Videolara Hızlı Biçimde Efektler Eklemek

Artık belirli uygulamalar sayesinde videolarınızı güvenlik kamerası tarafından çekilmiş gibi bile gösterebilirsiniz. Tam kapsamlı ve pahalı bir masaüstü video düzenleme uygulaması almanıza gerek yok.

VivaVideo Free Video Editor

VivaVideo kullanarak gül yaprakları, meteorlar, buz, ateş ve daha çok daha fazla sayıda efekti videolarınıza ekleyebilirsiniz. Uygulamayı başlatın ve video seçin. Makas sembolüne tıkladıktan sonra FX içinden istediğiniz efekti bulun.

İstediğiniz uygun efekti bulunca seçenekler sayesinde uygulanacağı yeri ve süreyi seçin. Daha fazla efekt uygulamak için diğerlerini indirebilirsiniz ama ek seçenekler için Pro sürümü satın almanız gerekecek. Buna ek olarak reklamlar kalkacak, içeri alınabilen videoda uzunluk sınırı kalkacak, HD kalitesinde kayıt mümkün olacak ve Instagram videoları yapılabilecek.

VideoShow

Videolarınıza ışıklar ya da balonlar eklemek istediğiniz oldu mu? VideoShow sayesinde birkaç basit adımda sonuca gidebilirsiniz. Videonuzu seçin ve düzenleme menüsüne girin. Ekleyebileceğiniz efektleri göreceksiniz. Aynı zamanda etiket, altyazı, filtre, ses, geçiş efekti ve GIF animasyon eklenebiliyor.

Pro sürümü satın alırsanız videolar üzerine eklenen logo kalkıyor, reklamlar kalkıyor, 1080p kalitesinde kayıt yapılabiliyor, 4K çekimli videolarınıza destek veriliyor, yirmiden fazla efekt kullanılabiliyor ve filtre seçenekleri artıyor.

FilmoraGo

Çoğu uygulama kendine has bir özelliğe sahip ve FilmoraGo’nun üstün yanıysa diğer seçeneklerde bulamayacağınız efektler içermesi. 80’li yıllar, ayna görünümü, çocuk dostu tema gibi seçenekler var. Video eklenince efektler sağda görünüyor, temalar seçilip anında etkisi görülebiliyor.

Düzenleme araçlarında daha fazla seçenekler var. Fotoğraf içinde fotoğraf, ses ekleme, katmanlı görünüm, ağır çekim uygulanabiliyor. Uygulama mağazasını açınca eklemeler satın alınabiliyor. Uygulama ücretsiz ve beş ya da on set halinde eklentiler satın alınabiliyor.

Uygulamanın ses miksleme desteği de var. Müzik, ses, video içindeki ses kısımlarının düzeyleri istendiği biçimde dengelenebiliyor.



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