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ASUS ZenFone 3 root ve TWRP recovery yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bu yazımızda ele aldığımız işlemler Android Nougat işletim sistemi versiyonuna sahip ZenFone 3 modelleri için geçerli. Öncelikle bootloader kilidini kaldırmanız gerekecek, o işleme buradaki yazımızda değinmiştik.

ASUS ZenFone 3 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm verilerinizi yedekleyin, işlem sırasında verileriniz silinecektir.

Developer Options menüsündeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini etkinleştirin. Developer Options menüsü gizli durumdaysa görünür kılmak için Android’de Settings -> About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun.

menüsündeki ve seçeneklerini etkinleştirin. menüsü gizli durumdaysa görünür kılmak için Android’de menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunun. ASUS USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Kit_Root_ZenFone_3 arşiv dosyasını bağlantıdan indirin.

NOT: İşlemin resmi çözüm olmayan diğer işlemler gibi riskli olduğunu ve işlem sırasında ya da sonrasında karşılaşabileceğiniz sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

Kit_Root_Zenfone_3 arşiv dosyasını bağlantıdan indirin ve genişletin.

Klasöre gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Karşınıza gelen menüdeki Open command window here seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

adb reboot bootloader komutunu yazın.

ZE 55 2KL model numaralı cihaza sahipseniz fastboot flash recovery twrp-3.1.0-0-Z012D-20170312.img, ZE 52 0KL model numaralı cihazı kullanıyorsanız fastboot flash recovery twrp-3.1.0-0-Z017D-20170312.img komutunu girin.

Son olarak fastboot reboot komutu ile cihazı yeniden başlatın. Artık root işlemi aşamalarına geçebilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

İndirdikten sonra genişlettiğiniz klasöre erişin. ROOT FILES dizininde yer alan no-verity-opt-encrypt-5.1.Zip, Rooted.Zip, SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742 ve UPDATE-Busybox.Installer.v1.24.2-ALL-signed dosyalarını akıllı telefonunuza kopyalayın.

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın. TWRP ana menüsündeki Install seçeneğine dokunun.

no-verity-opt-encrypt-5.1.Zip dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlanınca akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. (Bu önemli bir aşama, aksi takdirde bootloop sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.)

Cihazı tekrar recovery modunda başlatın ve Rooted.Zip, SR3-SuperSU-v2.79-SR3-20170114223742 ile UPDATE-Busybox.Installer.v1.24.2-ALL-signed dosyalarını seçerek flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım. Artık root erişimi sağlanmış akıllı telefonunuzun tadını çıkarabilir ve ileri düzeyde özelleştirmelere gidebilirsiniz.



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