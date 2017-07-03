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Samsung Galaxy J7 Prime Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un orta seviye akıllı telefonları arasında yer alan Galaxy J7 Prime metal gövdesi, parmak izi okuyucusu, 2.5D cam ve diğer özellikleriyle genel olarak beğeni toplayan bir model. Akıllı telefon Android 7.0 Nougat güncellemesini henüz almış değil.

Samsung Galaxy J7 Prime Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Akıllı telefon geçtiğimiz yıl Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle birlikte kullanıma sunulmuştu ve o dönemden bu yana hala aynı versiyonu çalıştırıyor. SamMobile sitesinin yaptığı habere bakılırsa popüler benchmark araçlarından GFXBench’in veritabanına eklenen bir kayıtta Galaxy J7 Prime akıllı telefon Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu taşıyor. Duruma bakılırsa Samsung orta seviyede konumlandırdığı akıllı telefonu için Android Nougat güncellemesi üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonun yeni Samsung Experience UI’a terfi edip etmeyeceği net değil fakat cihazın bu arayüze kavuşturulacağını tahmin ediyoruz. Güncelleme yayınlanana dek Galaxy J7 Prime’ın TouchWiz arayüzünden kurtulup kurtulamayacağını kesin olarak söylemek mümkün değil.

Eylül 2016’da mağazalarda satışa sunulan Galaxy J7 Prime akıllı telefon 151.7 x 75 x 8 mm boyutlarında ve 167 gram ağırlığında. Cihazın 5.5 inç genişlikli ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Exynos 7870 Octa yongaseti, 3 GB RAM, 16 / 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler barındırıyor.



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