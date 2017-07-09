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Samsung Galaxy S8 açılmama sorunu ve sorunun çözümü için ne yapabileceğinizi ele alıyoruz. Samsung Galaxy S8 akıllı telefon sahibi misiniz? Cihazınız açılmıyor mu? Endişeye kapılmanıza gerek yok, birçok kullanıcı bu sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Akıllı telefonu açmak için uygulanabilecek basit ve küçük bir yöntem var.

Samsung Galaxy S8 Açılmama Sorunu ve Çözümü

Samsung Galaxy S8 ya da S8+ akıllı telefonunuz güç tuşuna bastığınızda açılmıyorsa ya da cihaz açılmasına rağmen yanıt vermiyorsa ne yapmanız gerektiğini açıklıyoruz: Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına basın ve tuşlara yaklaşık yedi saniye kadar basılı tutun.

Cihazınızda hard reboot işlemi gerçekleştirilecek. Endişelenmeyin, bu işlem Galaxy S8 / Galaxy S8+ akıllı telefonunuza hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Bazen cihazın açılışı biraz zaman alabilir ya da yazılım takılabilir, bazen de diğer sorunlar kaynaklı yanıt alamama durumu olabilir.

Akıllı telefonun yeterince şarj olduğundan eminseniz ve bu yöntemle sonuç alamıyorsanız teknik servisten destek talep etmenizi öneriyoruz.

Sitemizde Galaxy S8 ve S8+ akıllı telefonla ilgili çok sayıda rehber hazırladık. Cihazla çekilen fotoğraf ve videoların kalitesini artırmak için bu, root erişimini sağlamak için bu, Always on Display arayüzünde ana ekran butonu simgesini gizlemek için bu, cihaza Google Pixel akıllı telefonun navigasyon butonlarını eklemek için bu, çift hoparlörü etkinleştirmek için bu ve ses kalitesini artırmak için buradaki rehberimizde ele aldığımız işlemleri uygulayabilirsiniz.



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