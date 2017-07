⁠⁠⁠







Android telefona MacBook Pro Touch Bar benzeri arayüz eklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Son nesil MacBook Pro modellerinde yer alan Touch Bar çeşitli işlevleri üstlenmesi amacıyla özelleştirilebiliyor. Android işletim sistemli akıllı telefonunuza bu şekilde bir arayüz / çubuk eklemek isteyebilirsiniz. XDA üyesi alecot18’in geliştirdiği TouchBar for Android adlı uygulama ile Android telefona MacBook Pro Touch Bar benzeri arayüz eklemek mümkün hale geliyor. Üstelik akıllı telefonda root erişiminin sağlanmış olması da gerekmiyor.

Android Telefona MacBook Pro Touch Bar Benzeri Arayüz Eklemek

Öncelikle akıllı telefonunuzun Settings > Security menüsüne yer alan Unknown Sources seçeneğini aktive edin. Buradan TouchBar for Android uygulamasının APK dosyasını indirin.

Dosyayı indirdikten sonra dosya yöneticinizle Downloads dizinine gidin ve APK dosyasına dokunarak uygulamanın yüklenmesini sağlayın. Kurulum tamamlanınca uygulamayı çalıştırın, uygulamanın talep ettiği erişim izinleri için onay sağlayın.

Uygulama sistem ayarlarını değiştirebilmek için de erişim izni isteyecek; ekran parlaklığı, ses seviyesi gibi ayarlamaları gerçekleştirebilmesi için buna da onay verin.

Son olarak uygulama arayüzündeki Enable Do Not Disturb Access ve Activate the Touchbar seçeneklerini aktive edin.

Touch Bar’a erişmek için ekranın alt kısmında kaydırma hareketi yapın, TouchBar for Android uygulamasının eklediği çubuk görünecektir. Bu çubuktan WiFi, Bluetooth, rotasyon, parlaklık, ses seviyesi, zil sesi seviyesi gibi önemli kontrol seçenekleri ve kısayollara kolayca erişebilirsiniz. Uygulamanın hala Beta aşamasında olduğunu ve ilerleyen dönemlerde güncelleme almaya devam edeceğini hatırlatalım.



