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Çocuğunuzun İzlediği Videoları YouTube Geçmişinizin Dışında Tutmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Günümüzde hemen hepimiz eğlenmek, bilgi almak ya da merak ettiğimiz konularla ilgili araştırma yapmak için YouTube’a başvuruyoruz. Bu eşsiz hizmette hemen her konuda sayısız içerik bulunuyor ve içeriklerin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Zaman zaman akıllı telefon, tablet ya da kişisel bilgisayarınızı çizgi film benzeri içerikler izleyebilmesi için çocuğunuza bırakıyor olabilirsiniz. Çocuğunuzun izlediği içerikler sizin hesabınızın geçmişine dahil olacağı için hem arama geçmişinde ilgili kayıtlar kalacak, hem de arama sonuçları ile öneriler bu doğrultuda şekillenecektir. Haklı olarak Çocuğunuzun İzlediği Videoları YouTube Geçmişinizin Dışında Tutmak isteyebilirsiniz.

Çocuğunuzun İzlediği Videoları YouTube Geçmişinizin Dışında Tutun

YouTube Geçmişinizi Temizleyin / Geçmiş Kaydı Tutulmasına Son Verin

YouTube hesabınızın arama geçmişini temizleyebilirsiniz. Bunun için YouTube ana sayfasına gidin ve YouTube logosunun hemen yanında yer alan butona tıklayın. Arayüzde sol kısımdaki seçenekler arasında bulunan Search History‘e tıklayın. Buradan dilediğiniz aramaları tek tek seçerek silebilir ya da Clear all search history butonuna tıklayarak tüm geçmişi temizleyebilirsiniz. Geçmiş kaydı tutulmasını durdurmak isterseniz Pause search history butonunu kullanmalısınız.

YouTube Kids Uygulamasını Yükleyin

Google; çocukların YouTube’da kendilerine uygun içeriklere güvenli şekilde ulaşabilmeleri için YouTube Kids adını taşıyan özel bir uygulama hazırlamıştı. Çocuğunuzun mobil cihazınızda bu uygulama ile YouTube’a erişmesini sağlayabilir ve izlediği içeriklerin YouTube geçmişinize girmesini önleyebilirsiniz.





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