⁠⁠⁠







Huawei P9 akıllı telefona Surround Çift Hoparlör Modu Kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Huawei’nin Nisan 2016’da resmi tanıtımını gerçekleştirdiği P9 akıllı telefon 145 x 70.9 x 7 mm boyutlarında ve 144 gram ağırlığında. Şık gövdesiyle beğeni toplayan cihazın 5.2 inç genişlikli IPS-NEO LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Dört adet 2.5 GHz Cortex-A72 işlemci çekirdeği ile dört adet 1.8 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ve Mali-T880 MP4 grafik işlemcisini barındıran HiSilicon Kirin 955 yongasetinden güç alıyor. Akıllı telefonun 3 GB RAM + 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi ve 4 GB RAM + 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi barındıran varyantları bulunmakta. 256 GB’a kadar kapasitedeki hafıza kartlarını destekleyen microSD kart yuvası, 12 MP çözünürlüklü f/2.2 çift ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/2.4 selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler karşımıza çıkıyor. P9 akıllı telefonda Surround çift hoparlör modu ile müzik tutkunları cihazdan daha fazla verim alabiliyor. Dilerseniz bu modu nasıl yükleyebileceğinize değinelim.

Huawei P9: Surround Çift Hoparlör Modu Kurulumu

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Akıllı telefonunuzda TWRP recovery kurulumunun yapılmış olması gerek. İşleme daha önce burada değinmiştik.

Üstteki bağlantıdan indireceğiniz P9_DualSpeaker.Zip dosyasını akıllı telefonunuza aktarın.

Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun.

İndirip akıllı telefonunuza aktarmış olduğunuz P9_DualSpeaker.Zip dosyasını seçin.

Flash’lamak için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.



⁠⁠⁠





