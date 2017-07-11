⁠⁠⁠







Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz Moto G5 Plus kamera uygulamasıyla karşınızdayız. Şubat 2017’de resmi duyurusu gerçekleştirilen ve Nisan ayından itibaren kullanıcılarla buluşturulmaya başlanan Moto G5 Plus akıllı telefon 150.2 x 74 x 7.7 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında. Cihazın 5.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Sekiz adet 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ve Adreno 506 GPU’sunu barındıran Qualcomm Snapdragon 625 yongasetinden güç alıyor. 4 GB’a kadar RAM ve 64 GB’a kadar kapasitedeki dahili depolama birimi, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası, 3000 mAh kapasiteli pil ve Android Nougat işletim sistemi versiyonu gibi detaylar içeriyor. Akıllı telefonun stock kamera uygulaması maalesef bir APK dosyası ile basitçe yüklenemiyor; mevcut durumda flash’lanabilir dosya kullanılabilmekte. Tabii uygulamanın yükleneceği akıllı telefonda TWRP recovery kurulumunun yapılmış olması gerekiyor.

Moto G5 Plus Kamera Uygulamasını İndirin

Gerekenler

Custom ROM kurulumu

TWRP / CWM gibi bir custom recovery çözümü

Arşiv dosyasının indirilmesi ve kurulum aşamalarının takibi

İndirmeler

Moto G5 Plus Stock Kamera Uygulamasının Kurulumu

MOTO_cameraFlashable.zip dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu güç butonunu kullanarak kapatın.

Cihazı recovery modunda başlatın.

TWRP recovery menüsü karşınıza geldiğinde Install seçeneğine dokunun.

İndirip akıllı telefonunuza aktarmış olduğunuz MOTO_cameraFlashable.zip dosyasını seçin, flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Ana menüye dönün ve Wipe Cache seçeneğini kullanın.

İşlem tamamlandığında Reboot seçeneğine dokunarak akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.



⁠⁠⁠





