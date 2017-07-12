Android: iCloud E-Posta Hesabı Eklemek

⁠⁠⁠


iPhone sahibi olduktan sonra Android dünyasına geçiş yapmışsanız iCloud uzantılı e-posta hesabınızı atmanıza gerek yok. Sanılanın aksine Android ile sadece Gmail adresleri değil Apple’ın iCloud e-posta adresleri de kullanılabiliyor ve gönderip alınabiliyor.

Android: iCloud E-Posta Hesabı Eklemek

Elbette öncelikle en azından bir Gmail hesabı ya da daha doğrusu Google hesabı kullanarak telefonu aktifleştirmek ve Google Play mağaza kullanabilir hale getirmek. Ardından E-posta adlı hazır gelen uygulamayı açın ve yeni bir e-posta ekleme seçeneğini kullanarak devam edin. iCloud hesabınızı eklemek için IMAP ve SMPT seçenekleri kullanılabilir. Bizim önerimiz şu adımları izlemeniz:

  • Bildirim alanını açıp dişli çark sembolüne tıklayıp ayarlara girmek.
  • Hesaplar kısmına girip yeni bir hesap ekleme komutu vermek.
  • E-posta seçeneğine iCloud adresinizi girince Google ayarları algılayıp otomatik olarak kurabilir.
  • Eğer E-posta seçeneğine tıklarsanız manuel olarak detayları girebilirsiniz:
  • Gelen sunucusunda
    sunucu: imap.mail.me.com
    SSL gerekli: evet
    Port: 993
    kullanıcı adı: icloud adresindeki baş kısım
    parola: girin ya da uygulamaya özel bir kerelik parola oluşturun
  • Giden sunucusunda
    adres: smtp.mail.me.com
    SSL gerekli: evet
    Port: 587
    SMTP doğrulama: evet
    kullanıcı: icloud adresinin tamamı
    parola: önceki kısımda girilenle aynı
  • Ardından devam edin ve işlemi bitirin, kaydedin.

Not: Eğer alış-veriş sırasında SSL gerekli türünden bir hata alırsanız sunucu ayarlarından bu kez TSL seçin. Sonuca ulaşmak başta biraz zor gelebilir ama bir kez olduktan sonra asla ellemeyeceksiniz.

⁠⁠⁠


[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir