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iPhone sahibi olduktan sonra Android dünyasına geçiş yapmışsanız iCloud uzantılı e-posta hesabınızı atmanıza gerek yok. Sanılanın aksine Android ile sadece Gmail adresleri değil Apple’ın iCloud e-posta adresleri de kullanılabiliyor ve gönderip alınabiliyor.

Android: iCloud E-Posta Hesabı Eklemek

Elbette öncelikle en azından bir Gmail hesabı ya da daha doğrusu Google hesabı kullanarak telefonu aktifleştirmek ve Google Play mağaza kullanabilir hale getirmek. Ardından E-posta adlı hazır gelen uygulamayı açın ve yeni bir e-posta ekleme seçeneğini kullanarak devam edin. iCloud hesabınızı eklemek için IMAP ve SMPT seçenekleri kullanılabilir. Bizim önerimiz şu adımları izlemeniz:

Bildirim alanını açıp dişli çark sembolüne tıklayıp ayarlara girmek.

Hesaplar kısmına girip yeni bir hesap ekleme komutu vermek.

E-posta seçeneğine iCloud adresinizi girince Google ayarları algılayıp otomatik olarak kurabilir.

Eğer E-posta seçeneğine tıklarsanız manuel olarak detayları girebilirsiniz:

Gelen sunucusunda

sunucu: imap.mail.me.com

SSL gerekli: evet

Port: 993

kullanıcı adı: icloud adresindeki baş kısım

parola: girin ya da uygulamaya özel bir kerelik parola oluşturun

sunucu: imap.mail.me.com SSL gerekli: evet Port: 993 kullanıcı adı: icloud adresindeki baş kısım parola: girin ya da uygulamaya özel bir kerelik parola oluşturun Giden sunucusunda

adres: smtp.mail.me.com

SSL gerekli: evet

Port: 587

SMTP doğrulama: evet

kullanıcı: icloud adresinin tamamı

parola: önceki kısımda girilenle aynı

adres: smtp.mail.me.com SSL gerekli: evet Port: 587 SMTP doğrulama: evet kullanıcı: icloud adresinin tamamı parola: önceki kısımda girilenle aynı Ardından devam edin ve işlemi bitirin, kaydedin.

Not: Eğer alış-veriş sırasında SSL gerekli türünden bir hata alırsanız sunucu ayarlarından bu kez TSL seçin. Sonuca ulaşmak başta biraz zor gelebilir ama bir kez olduktan sonra asla ellemeyeceksiniz.



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