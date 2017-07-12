iPhone sahibi olduktan sonra Android dünyasına geçiş yapmışsanız iCloud uzantılı e-posta hesabınızı atmanıza gerek yok. Sanılanın aksine Android ile sadece Gmail adresleri değil Apple’ın iCloud e-posta adresleri de kullanılabiliyor ve gönderip alınabiliyor.
Android: iCloud E-Posta Hesabı Eklemek
Elbette öncelikle en azından bir Gmail hesabı ya da daha doğrusu Google hesabı kullanarak telefonu aktifleştirmek ve Google Play mağaza kullanabilir hale getirmek. Ardından E-posta adlı hazır gelen uygulamayı açın ve yeni bir e-posta ekleme seçeneğini kullanarak devam edin. iCloud hesabınızı eklemek için IMAP ve SMPT seçenekleri kullanılabilir. Bizim önerimiz şu adımları izlemeniz:
- Bildirim alanını açıp dişli çark sembolüne tıklayıp ayarlara girmek.
- Hesaplar kısmına girip yeni bir hesap ekleme komutu vermek.
- E-posta seçeneğine iCloud adresinizi girince Google ayarları algılayıp otomatik olarak kurabilir.
- Eğer E-posta seçeneğine tıklarsanız manuel olarak detayları girebilirsiniz:
- Gelen sunucusunda
sunucu: imap.mail.me.com
SSL gerekli: evet
Port: 993
kullanıcı adı: icloud adresindeki baş kısım
parola: girin ya da uygulamaya özel bir kerelik parola oluşturun
- Giden sunucusunda
adres: smtp.mail.me.com
SSL gerekli: evet
Port: 587
SMTP doğrulama: evet
kullanıcı: icloud adresinin tamamı
parola: önceki kısımda girilenle aynı
- Ardından devam edin ve işlemi bitirin, kaydedin.
Not: Eğer alış-veriş sırasında SSL gerekli türünden bir hata alırsanız sunucu ayarlarından bu kez TSL seçin. Sonuca ulaşmak başta biraz zor gelebilir ama bir kez olduktan sonra asla ellemeyeceksiniz.