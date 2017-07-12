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YouTube ortamında sayısız video var ve hepimiz hemen hemen her gün belirli sayıda video izliyoruz ama kimi zaman sonrasında bunları unutmak istediğimiz oluyor. YouTube gezintileri sırasında kullanıcı olarak oturum açtığımızda gezinti geçmişi saklanıyor. Bunu kapatmak ve silmek mümkün.

Android/iOS: YouTube Geçmişini Dondurmak ve Silmek

Öncelikli olarak bu geçmiş saklama özelliği yeri geldiğinde faydalı olabilir çünkü bir hafta önce izlediğiniz bir videoyu yeniden izlemek isteyebilir ve arama sonuçlarında bulamayabilirsiniz. Geçmişe bakarak arama yoluyla kolayca bulmanız olası. Sadece belirli videoları geçmiş listenizden silmek ve temizlik yapmak istiyorsanız şu yolu izleyin:

YouTube mobil uygulamasını açın

Sağ üstten kütüphane sekmesine geçin

Geçmiş tıklayın

Liste gelince silmek istediğiniz videodaki üç noktalı menü sembolüne tıklayın

Ardından geçmişten silme komutu verin

Tüm geçmişi silmek

Çok sayıda silinmesi gereken video varsa tüm YouTube geçmişini silmeniz daha cazip gelebilir. Bu durumda şu adımları izleyin:

YouTube mobil uygulamasını açtıktan sonra size ait avatara tıklayın.

Açılan profil hesap sayfanızda ayarlara tıklayın.

Geçmiş ve gizlilik alt menüsüne girin.

Gezinti geçmişini silme komutu verin.

Amacınız bundan böyle gezintileri gizli yapmak ve geçmiş kaydı tutulmasını engellemekse şu adımları izleyin:

YouTube mobil uygulamasında avatarınıza tıklayın.

Ayarlara girin.

Geçmiş ve gizlilik alt menüsünü açın.

Gezinti geçmişini durdurma seçeneğini aktifleştirin.

NOT: Aynı kısımda arama geçmişini silme ve arama kaydı tutmaya son verme seçenekleri de bulunuyor ve kapatabilirsiniz.



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