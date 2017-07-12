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iOS 11 kurulu iPhone‘da bir defada birden fazla uygulama simgesini taşımak için izlemeniz gereken aşamaları anlatıyoruz. iOS 11 majör yenilikler içermiyor. Daha küçük yenilikler ve iyileştirmeler var ancak bunların arasında dikkate değer noktaların olduğunu belirtmemiz gerek. Eski bir iPhone ya da iPad modeline sahipseniz güncelleme sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak örneğin kamera uygulamasıyla QR kodu tarama gibi güzelliklerin olduğunu unutmamak gerek. Bu tabii üçüncü parti uygulamalarla gerçekleştirilebilen bir işlem fakat iOS’te varsayılan olarak sunulması da sevindirici. iOS 11’in sunduğu yeniliklerden birisi de bir defada birden fazla uygulama simgesini taşımak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Dilerseniz bu basit fakat önemli özelliğin nasıl kullanılabileceğine değinelim.

iOS 11: Bir Defada Birden Fazla Uygulama Simgesini Taşımak

Uygulama simgelerini taşımak iOS’te asla zor değildi. Bir çocuk dahi bunun farkına varabiliyordu, ancak biraz sıkıcıydı. Ana ekranlarınızdaki simgeleri yeniden düzenlemek istediğinizde onları teker teker taşımanız gerekiyordu. iOS 11 bunları bir paket olarak taşımanıza izin veriyor. Bu yazıyı kaleme aldığımızda iOS 11 henüz Beta aşamasındaydı ve işletim sisteminin final versiyonunun Eylül / Ekim 2017 döneminde yayınlanmasını bekliyoruz.

Simgeleri taşımak istediğiniz ana ekran sayfasına gidin. Bir simgeye dokunun ve basılı tutun, kıpırdanmaya başlamasını bekleyin. Simgeyi mevcut konumundan dışarı sürükleyin, ancak serbest bırakmayın. Parmağınızla simgeye hala basılı tutarken hareket halindeki ikonlardan birine dokunun. Bastırdığınız simgeye eklenecektir. Kaç tane uygulamanız olduğunu belirten bir numara rozetiyle çeşitli paketleriniz olacak. Bu paketi herhangi bir ekrana taşıyabilirsiniz. Serbest bırakın, uygulamalar kendi alanlarına yerleşecektir.



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