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Xiaomi Redmi Note 4 Xposed Framework kurulumu için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Root erişimi sağlanmış Android işletim sistemli akıllı telefonlarda ileri düzey özelleştirmeler gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Bu işlemlerin birçoğu ise cihaza Xposed Framework kurduktan sonra uygulanabiliyor. Xposed için hazırlanan modüller ile Android işletim sistemli akıllı telefonlara değişik işlevler ve özellikler kazandırmak mümkün oluyor. Bu rehberimizde MIUI 8 kurulu Xiaomi Redmi Note 4 akıllı telefona Xposed Framework’u nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağız.

Xiaomi Redmi Note 4 Xposed Framework Kurulumu

Xposed Framework kurulumunun ardından yükleyeceğiniz modüllerle tema değiştirebilir, durum çubuğunu özelleştirebilir, bildirimleri düzenleyebilir, IMEI / seri numarası / model numarası değiştirebilir, kilit ekranında değişikliklere gidebilir ve YouTube videolarını arka planda oynatabilirsiniz.

Gerekenler

Android 6.0 / MIUI 8 kurulu Redmi Note 4 akıllı telefon

Root erişiminin sağlanmış olması

Bootloader kilidinin kaldırılmış olması ve TWRP recovery kurulumu

İndirmeler

Kurulum Aşamaları

Öncelikle cihazınızda bootloader kilidinin kaldırılmış ve TWRP recovery kurulumunun yapılmış olduğundan emin olun.

Bağlantılardan indirdiğiniz xposed-v87-sdk23-arm64-MIUI-edition.zip ve Xposed_FrameworkRedmi_Note4_.APK dosyalarını akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazınızı güç butonunu kullanarak kapatın. Güç ve ses artırma tuşlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsü karşınıza geldiğinde Install seçeneğine dokunun.

xposed-v87-sdk23-arm64-MIUI-edition.zip dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. Açılış biraz zaman alabilir, endişeye kapılmanıza gerek yok.

Cihaz açıldığında dosya yöneticiniz ile Xposed_FrameworkRedmi_Note4_.APK dosyasının bulunduğu dizine gidin ve dosyanın üzerine dokunarak kurulumun gerçekleşmesini sağlayın.

Xposed Framework kurulumu tamamlanacaktır, artık modülleri yükleyerek özelleştirmeler yapabilirsiniz.



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