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Beyin kanaması geçirten sıcakların kapıları çalmaya başladığı şu günlerde zaten normalde epey ısınan çok çekirdekli işlemcilerden dolayı terleyen akıllı telefonlarımız, yaz boyunca çok daha zorlanıyor ve ısınmadan ötürü durduğu yerde 50-60C üstüne çıkabiliyor. Bu ne derece tehlikeli?

Yaz Sıcaklarında Aşırı Isınmaların Önüne Geçebilmek

Telefonlardaki 2 GHz ve üstü destekli çok çekirdekli işlemciler pasif olarak soğutuluyor ve oyun oynamak gibi sürekli yüksek tempolu uygulamalarda elleri yakar derecede ısınma olabiliyor. Bu gibi durumlarda iç koruma sistemleri devreye girerek işlemci sıcaklığını azaltmak üzere frekansı aşağı çekiyor yani bir anlamda aldığınız telefonu tam performansıyla kullanamıyorsunuz.

Güneş ışığı ve kılıflar

En büyük sıkıntılardan biri direkt güneş etkisinde bırakmak yani örneğin araç içi kokpit gibi alanlarda duran telefonlar bir anda 100C sıcaklığa kadar gelebilir ki hele hele siyah gibi koyu renk plastik gövdeler ya da kılıflar durumu daha da vahimleştirebilir. Kılıf beyaz olsa bile gövdeyi sıkı biçimde saran kalın katmanlardan dolayı metal gövdeli akıllı telefonlar da beklenenden fazla ısınabilir.

Şarj evresi

Daha kötü olan bir durumsa örneğin arka planda GPS navigasyon gibi bir uygulamayı sürekli çalıştıran ve kokpitte durup güneş ışığı alan bir telefonu aynı anda şarjda tutmak. Bu nedenden ötürü batarya daha da fazla ısınır ve cihaz genelinde sıcaklık iyiden iyiye yükselir. Kimi zaman telefonda şişme, bombelenme gibi tuhaf tepkiler görülebilir ki kısa süre sonra patlayacak bir batarya habercisi olabilir.

Bu yüzden gereksiz uygulamaları kapatın, cihaz kılıfını doğru seçin, direkt güneş ışığından uzak tutun ve mümkünse şarj yaparken gölgede ve boş bırakın ya da kapalı tutun. Evde oyun oynarken aşısı ısınma olursa hemen devam edebilmek adına bir süre buzluğa atmayı denemeyin çünkü hızlı ısı değişiminden ötürü iç parçalar eğilip bozulabilir ya da nemlenme sonucu kısa devre olabilir.



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