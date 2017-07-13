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Sahip olduğunuz Android telefonun ses kalitesini artırmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android mobil işletim sistemi pazarında liderliği ele almış durumda. Her segmentten akıllı telefonda kendine yer bulabilmesi ve geniş özelleştirme olanakları sunması sayesinde bu noktaya ulaştığını söylememiz gerekiyor. Akıllı telefon üreticileri ekran kalitesi, tasarım, gövde yapısı, kamera ve performans konularına odaklansa da ses kalitesine yeteri kadar özen göstermiyor. Müzik konusunda hassas olan ve yüksek ses kalitesi beklentisi olan kullanıcılar cihazlarına yükleyebilecekleri ses modları ile üreticilerin bu açıklarını kapatma olanağına sahipler. Biz de bu küçük rehberimizde Android telefonun ses kalitesini artırmak için kullanılabilecek bir modun nasıl yüklenebileceğine değineceğiz. Kurulum aşamalarına geçmeden önce Android’li akıllı telefonunuzda TWRP recovery kurulumunun yapılmış ve root erişiminin sağlanmış olması gerektiğini belirtelim.

Android Telefonun Ses Kalitesini Artırmak

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda ses kalitesini bir üst seviyeye taşımak için kullanacağınız modun adı Ainur NERO. Mod dosyasını buradan indirebilirsiniz. Bu gelişmiş araç UltraM8s geliştiricileri tarafından hazırlandı. Diğer mod ve uygulamaların aksine Android işletim sistemindeki ses API’sini kaldırıyor ve mevcut ses işleme yazılımının yerini alıyor. Bu sayede yüksek kalitede ses çıkışı sunulabiliyor.

İndirdiğiniz dosyayı akıllı telefonunuza transfer edin. Cihazınızı kapatın ve recovery modunda açın. TWRP recovery kurulumu ve root erişimini daha önce sağlamış olduğunuz için cihazınızı recovery modunda nasıl başlatacağınızı biliyor olmanız gerek. TWRP ana menüsü karşınıza geldiğinde Install seçeneğine dokunun ve indirip akıllı telefonunuza transfer ettiğiniz Ainur NERO mod dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında Reboot seçeneğine dokunarak akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.



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