YouTube ortamında inanılmaz derece fazla video var ve her an yenileri ekleniyor. Takip ettiğiniz kanallar olabilir ve her sabah kalktığınızda izleyebileceğinizden fazla yeni video eklendiğini görebilirsiniz. Çare olarak bazı tekniklerden faydalanarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Android: YouTube Videolarını Çevrimdışı İzlemek

Akla gelen ilk yöntem bir arama sonucu bulduğunuz videolar gereğinden uzunsa daha sonra izlemek üzere daha sonra izleme listesine eklemek. Videoların daha sonra izlenebilmesi için bu listenizi açıp tıklamanız yeterli olacak. Yapmanız gerekenler:

YouTube mobil uygulamasını açın

Daha sonra izlemek istediğiniz video gelince başlık sağındaki üç noktalı menüye tıklayın

Daha sonra izleme listesine ekleyin

Zaten açtığınız bir videoyu bitiremeyecekseniz artı sembolüne tıklayın ve açılan menüden daha sonra izle seçin.

Çevrimdışı video izlemek

Videoyu daha sonra izlemek istiyorsanız ama Wi-Fi erişimi olmayan yere gidecekseniz 4G kotanızın bitmemesi için çevrimdışı izlemeyi seçebilirsiniz. Bazı ülkelerde YouTube Red üyelerine bu sağlanıyor. Bazı ülkelerde çevrimdışı izleme desteği veriliyor.

İzlemek istediğiniz videoyu bulun.

Paylaşma ve ekleme butonları arasında aşağı ok biçimli kaydet butonu varsa çevrimdışı indirme listesine atabilirsiniz.

Kayıt için istenen video kalitesini seçin.

Wi-Fi erişimi varsa arka planda indirmeye başlar ve uygulamaya bu bilgiyi verir.

O anda Wi-Fi bağlantısı iyi değilse ve çevrimdışı izlemek üzere videoyu daha sonra indirmesini istiyorsanız (örneğin gece) şunu izleyin:

Sağ üstteki avatar görselinize tıklayın.

Ayarlara girin ve arka planda indirme & çevrimdışı başlığını bulun.

Çevrimdışı kayıt kısmında sadece Wi-Fi varken ekle seçeneğini aktifleştirin.

Bazı özellikler Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde kullanılabiliyor. YouTube uygulaması güncellenmeye devam ettikçe bu liste genişletiliyor ya da YouTube Red servisini alabilen ülkelere yenileri ekleniyor.



