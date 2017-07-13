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iOS 11 kurulu Apple iPhone‘da Night Shift / gece modunu etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Telefon ekranlarımızdaki parlak mavi-beyaz ışığa gün içerisinde uzun süre maruz kalıyoruz. Gün ortasında bu pek sorun oluşturmuyor. Gece, yatmaya hazırlanırken ise parlak ekranınız sizi uykudan uzaklaştırabilir. Gecenin bir yarısı e-postalara cevap verme alışkanlığınız varsa ekranınızın parlaklığı muhtemelen uykunuzu olumsuz etkileyecektir. Bu duruma müdahale etmek için, iPhone uyumlu Flux adlı bir uygulama geliştirilmişti. Bu uygulama ekranın renklerini daha sıcak tonlara taşıyor. Apple ise bu uygulamanın işlevini klonlamış ve Night Shift özelliğini kullanıma sunmuştu. Night Shift iOS 11’de de bulunmakta. Bu özellik geceleri etkinleştirilebiliyor ve gözlerin daha az yorulması sağlanıyor. Night Shift iOS’teki Control Center / Kontrol Merkezi’nden etkinleştirilebilmekte.

iOS 11: Gece Modunu Etkinleştirmek

iOS 11’de Kontrol Merkezi’ndeki geçişler iOS 10’dakinden çok daha farklı davranıyor. Artık iPhone 6 gibi 3D Touch özelliği bulunmayan cihazlarda bile uzun süreli dokunmalar algılanabiliyor. iOS 11’de Kontrol Merkezi’nden Night Shift özelliğini etkinleştirmek için parlaklık çubuğuna dokunun ve basılı tutun.

Bu işlem sizi Kontrol Merkezi içindeki yeni bir ekrana götürecek. Bir dikey çubuk göreceksiniz. Parmağınızı çubuk boyunca hareket ettirerek ekran parlaklığını artırabilir (üste) veya azaltabilirsiniz (alta). Alt kısımda ise Night Shift butonu bulunmakta. Gece modunu etkinleştirmek için bu butona dokunun. Modun etkinleştirildiğini gösteren buton turuncu renge bürünecektir. Night Shift’i kapatmak isterseniz yine bu butona dokunabilirsiniz.



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