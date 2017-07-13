⁠⁠⁠







On senedir kullanımda olan iPhone serisi çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Dünyanın en popüler akıllı telefonuyla gönderilen mesaj, çekilen fotoğraf sayısı sınırsız. Bu içeriğin kimi zaman yanlışlıkla silindiği ve sonradan geri getirmenin zor olabileceği ortada. iMyFone uygulaması imdada yetişebilir.

iOS: iPhone Mesajları ve Fotoğrafları Kurtarmak

Veri kurtarma uygulamalarının temel kurallarından biri içeriği elde etmek için diğer bir cihaz kullanımının gerekli olması çünkü söz edilen ana cihaz kullanılırsa ve veri yazılırsa kayıpların kurtulma şansı düşüyor.

Hem Windows, hem de Mac sürümleri olan veri kurtarma uygulaması iMyFone indirmek için sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.imyfone.com/ Uygulamanın iddiası yanlışlıkla silinen SMS, fotoğraf, not, kişi, WhatsApp, Viber, Kik, Line, WeChat mesajlarını geri getirmek. Toplamda 22 farklı dosya türüne destek veren uygulama aynı zamanda kazayla silinme haricinde aniden arızalanan cihazlardan da veri çıkarabiliyor!

Sizlere sunduğu seçenekler cihazdan, iTunes yedeğinden, iCloud yedeğinden faydalanarak istenen veriyi kurtarmak. Açıklamaya göre kişisel verilerinize erişen uygulama bu içeriği dışarı sızdırmıyor ve güven veriyor. Ek olarak yer imleri, takvim bilgileri, hatırlatıcılar, Safari gezinti geçmişi ve sesli notlar bile kurtarılabiliyor.

Yapmanız gereken uygulamayı kurduktan sonra akıllı kurtarma seçeneğini başlatmak. Ardından kaybolan ve kurtarılmak istenen veri türü seçilmeli. Bir ya da birden fazla dosyayı kurtarmak mümkün. Fabrika ayarına dönüş, jailbreak ya da arıza sonucu kaybolan veri kurtarma seçenekleri var. Unutulan parola nedeniyle kilitli kalan cihazdan veri çıkarmak da denenebiliyor.

Geleneksel biçimde bilgisayarda kurulu iTunes desteğiyle cihaz yedeği almışsanız işiniz daha kolay ve veriler çekilebiliyor. iOS 10 ve üstü şifrelemeye sahip olan yedekler desteklenmiyor ve iOS 9 ile öncesi çözülebiliyor. Güncelleme gelirse bu sorun da aşılabilecek. iCloud yedeğini çekmek içinse kısa süreliğine iki kademeli doğrulama özelliğini kapatmanız gerekiyor ki uygulama erişebilsin.



⁠⁠⁠





