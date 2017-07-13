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Eğer bir YouTube videosunu iPhone kullanarak indirmek ve daha sonra izlemek istiyorsanız resmi YouTube uygulaması buna sıcak bakmıyor olacak. İyi bir içerik silinse bile yedeğini saklamak iyi olabilir! Aslında zor görünse de hiç de zor değil ve buna izin veren çok sayıda servis/uygulama var.

iOS: YouTube Videolarını Cihaza İndirmek

Genelde üçüncü parti uygulamalar YouTube videolarını doğrudan iPhone’a indirmenize olanak veriyor. Ancak bu tür uygulamalar Apple Store ortamında uzun süre yaşayamıyorlar ve şikayet sonrasında kısa süre içinde kaldırılıyorlar. YouTube download türünden arama yaparak bulduğunuz uygulamaların yorumlarını dikkatli biçimde okumalısınız çünkü bir kısmı yanlış bilgi veriyor ve kullanıcı cihazını gereksiz bilgilerle doldurup verileri çalabiliyor.

Bizim önerimiz Documents 6 adlı dosya yönetim uygulamasını kullanarak sonuca gitmeniz. Uygulamayı indirip kurun ve internet gezgini özelliğini kullanarak savefrom.net adresini ziyaret edin. Bu arabirimi ve hileyi kullanarak YouTube videolarını cihaza indirebilirsiniz. Artık doğru YouTube video linkini sayfadaki kutuya girmeniz gerekiyor.

YouTube uygulamasında paylaşım menüsünü açarak sayfa adresini kopyalamayı deneyebilirsiniz. Adresi girince bu sayfadaki formda videoya ait küçük görsel belirecek ve indirme sırasında kalite seçenekleri gösterilecek. Artık indirme başlatabilir ve kaydetme yeri sorulunca cihaz içinde bir klasör seçilebilecek. Yüksek kaliteyi ve uzun bir videoyu seçerseniz indirme boyutu GB olabilir yani sadece Wi-Fi ile deneyin.

Ardından yapmanız gereken videoları izleyebilmek adına Fotoğraflar klasörüne atmak. Basit biçimde sürükle-bırak yaparak inen dosyaları taşıyabilirsiniz. Bu aşamada uygulamadan izin talebi gelebilir ve onay verip geçebilirsiniz. Fotoğraflar uygulaması yeni videoyu gösterecek ve tıklayınca izlenebilecek.



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