⁠⁠⁠







iPhone‘da rehberde kayıtlı bir kişinin fotoğrafını geri almak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Önemli bir fotoğrafı kaybetmek asla kolay olmuyor. Söylemeye gerek bile yok, önemli bir fotoğrafı kaybettiğinizde onu kurtarmak için hemen her şeyi yaparsınız. Önemli fotoğraflar ile ilgili dikkate değer bir nokta; onları birçok şey için kullanmamız. Örneğin düğününüzdeki en sevdiğiniz fotoğrafınızı eşinizin iletişim resmi olarak kullanabilirsiniz. O fotoğrafı kaybettiğinizde kalite biraz düşük olsa bile onu kurtarmak istersiniz. Galeriden bir fotoğraf kaybettiyseniz ancak bunu rehberdeki bir kişinin profil görseli olarak kullandıysanız geri alabilmeniz mümkün olacaktır. iPhone’unuzdan bir kişinin görüntüsünü almak için kişilerinizi iCloud ile senkronize etmeniz ve ardından görseli oradan elde etmeniz gerekecek.

iPhone: Rehberde Kayıtlı Bir Kişinin Fotoğrafını Geri Almak

iPhone’da Settings menüsüne gidin ve üst kısımdaki Apple ID’nize dokunun. Apple ID ekranında iCloud‘a dokunun ve oturum açın. Apps using iCloud sekmesinde Contacts seçeneğini etkinleştirin. Verilerin iCloud ile eşitlenmesi için bir süre bekleyin.

Bilgisayarınıza gidin. PC ya da Mac olması fark etmiyor, ihtiyacınız olan şey internet bağlantısı ve bir web tarayıcısı. iCloud’u ziyaret edin ve iPhone’da oturum açtığınız Apple hesabınızla giriş yapın. iCloud’daki Contacts uygulamasına tıklayın.

Fotoğrafını geri almak istediğiniz kişi için arama yapın. Arayüzdeki Edit butonunu kullanın.

Düzenleme modundayken fare imlecini kayıtlı kişinin görüntüsünün üzerine getirin. Kişi resmini düzenlemek için küçük bir pencere açılmasını bekleyin. Bu küçük pencerenin içinde sağ tıklayın ve Copy image seçeneğini kullanın.

Paint ya da PhotoShop gibi bir yazılım açın ve Ctrl + V kombinasyonunu kullanarak kopyaladığınız resmi yapıştırın. Fotoğrafı dilediğiniz formatta kaydedebilirsiniz.



⁠⁠⁠





