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Samsung Galaxy S8 akıllı telefona koyu renkli tema kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Galaxy S8 de tıpkı diğer Samsung Galaxy modellerinde olduğu gibi AMOLED ekrana sahip. AMOLED ekranlar siyah ve genel olarak koyu tonları LCD ekranlara kıyasla daha başarılı ve doğru şekilde oluşturabiliyor. Çünkü AMOLED ekranlarda her bir piksel kendi aydınlatmasına sahip ve gerektiğinde kapatılabiliyor. Arkadan ya da kenardan aydınlatmaya sahip LCD ekranlarda bu söz konusu değil. Koyu renk temalardan hoşlanıyorsanız ve Galaxy S8 akıllı telefonunuzda bir miktar pil tasarrufu sağlamak istiyorsanız cihazda koyu renkli tema kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8: Koyu Renkli Tema Kurulumu

Geliştirici Tigerhoods‘un RRO Layers temaları oldukça beğeni topluyor. Geliştiricinin Galaxy S8 için hazırladığı Galaxy S8 framework ve bildirim katmanları bir başka geliştirici cambunch‘ın hazırladığı resmi tema ile bir araya geldiğinde cihazda ilgi çekici bir görünüm elde edilebiliyor.

Öncelikle akıllı telefonunuzda Settings > Wallpapers and themes menüsüne gidin ve Themes seçeneğine dokunun. Arama kısmına erişin ve Material Black (Android 7+) için arama yapın. Download ve ardından Apply butonlarını kullanın. Tekrar Apply seçeneğine dokunun ve onay verin. Tema kurulduğunda arayüz siyaha bürünecek ancak bildirimlerde değişiklik olmayacak.

Ekleyeceğiniz katmanlarla diyalog kutucukları ve açılır pencereler de siyah renge bürünüyor. Settings > Lockscreen and security menüsüne gidin ve buradaki Unknown sources seçeneğini aktive edin. Daha sonra aşağıdaki bağlantılardan indireceğiniz APK dosyalarını akıllı telefonunuza yükleyin. Kurulumun ardından cihazı yeniden başlatın, değişikliklerin uygulandığını göreceksiniz.





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