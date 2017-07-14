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Custom ROM Kurulu Cihazlarda Bildirim Alanı Başlığını Özelleştirmek için kullanabileceğiniz uygulamalardan birkaçını tanıyacağız. Mobil işletim sistemleri dünyasında söz konusu özelleştirme olduğunda başı Android çekiyor. Kullanıcılar Android işletim sistemli akıllı telefonlarında neredeyse hemen her şeyi özelleştirme imkanına sahip. Üçüncü parti launcher çözümlerinden ikon paketlerine, canlı duvar kağıtlarından statik duvar kağıtlarına uzanan çok sayıda özelleştirme seçeneği kullanıcıların elinin altında. İleri düzey özelleştirmeler için genellikle root erişimine ihtiyaç duyuluyor. Root işlemi sonrasında akıllı telefona custom ROM yüklemek de mümkün hale geliyor. Eğer akıllı telefonunuza bir custom ROM yüklediyseniz bildirim alanı başlığını düzenlemek için ele alacağımız uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

Android: Custom ROM Kurulu Cihazlarda Bildirim Alanı Başlığını Özelleştirmek

OmniROM, Resurrection Remix, Dirty Unicorns, AOSP Extended gibi custom ROM çözümlerinde bildirim alanı başlığını özelleştirmek mümkün.

DoPe Headers

Purple Heart tarafından hazırlanan DoPe Headers Google Play uygulama mağazasından yüklenebilen en iyi bildirim alanı başlığı özelleştirme uygulamalarından birisi konumunda. Kullandığınız custom ROM koyu tondaysa tercih edebileceğiniz 50’den fazla sayıda harika başlık görseli var. Paket içerisinde emoji’ler, hayvanlar, sanat, efektler, uzay, minimal, Pokemon gibi farklı kategoriler bulunmakta.

JayRod Mega Header Pack

Uygulama içeriğe dayalı özel bir başlık paketi olmakla birlikte başlıklar günün saatine bağlı olarak değişiyor. Bununla birlikte statik üst bilgiler olarak da kullanılabiliyorlar. Geliştirici her bir pakette 6 başlık içerecek şekilde 10 kategori belirlemiş durumda. Kategoriler içerisinde AOSiP, BRoKEN, Dirty Unicorns, Nexus gibi üçüncü parti custom ROM’ları temsil eden başlıklar var.

Wavvy Time Contextual Headers

Uygulama tıpkı bir önceki JayRod Mega Header Pack aracı gibi farklı içeriklerde kategoriler barındırıyor. Gün doğumu, sabah, öğle, öğleden sonra, gün batımı ve gece temalı harika başlıklara ev sahipliği yapıyor.





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