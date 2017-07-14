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Android Nougat Hızlı Ayarlar menüsüne widget eklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android Nougat güncellemesi akıllı telefonlara yeni özelliklerin yanı sıra farklı bir görsellik de kazandırdı. Çoklu pencere gibi kullanışlı bir özelliğin dışında geliştiricilere kendi Hızlı Ayarlar kısayollarını oluşturabilme imkanı sunuldu. Uygulama geliştiricileri hazırladıkları uygulamaların bu menüde kısayol oluşturmalarını sağlayabiliyor. Örneğin Flamingo for Twitter uygulaması Hızlı Ayarlar menüsünden kolayca tweet gönderebilme özelliği ile geliyor. Daha önce Hızlı Ayarlar menüsünü nasıl özelleştirebileceğinize değinmiştik. Şimdi ise Android Nougat Hızlı Ayarlar menüsüne widget eklemek için kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayı tanıtacağız.

Android Nougat Hızlı Ayarlar Menüsüne Widget Eklemek

Quidgets, ana ekrana gitmek için bulunduğunuz uygulamadan ayrılmanıza gerek kalmadan widget’lara göz atmanızı sağlıyor. Ana ekranınızı kişiselleştirme konusunda ciddi değilseniz bile, aslında yararlı bir araç. Uygulama hızlı ayarlarınıza en fazla beş widget eklemenize izin veriyor ki bu çoğu kullanıcı için yeterli bir sayı. Quidgets, Google Play uygulama mağazasından ücretsiz indirilebiliyor. Herhangi bir uygulama içi satın alma ögesi ya da reklam içermiyor. Uygulamanın bunları içerecek herhangi bir kullanıcı arabirimi formundan yoksun olduğunu da ifade etmemiz gerek.

Uygulamayı akıllı telefonunuza yükledikten sonra bildirim alanını aşağı doğru çekin ve üst kısımdaki kalem simgesine dokunun. Puzzle simgeli butonlardan birisine dokunun ve üst kısma sürükleyip bırakın. Birden fazla simge eklemek istiyorsanız beş simgeden diğerlerini de aynı şekilde Hızlı Ayarlar menüsüne ekleyebilirsiniz.

Quidgets ile Hızlı Ayarlar menüsüne dahil ettiğiniz butonlardan birisine dokunduğunuzda karşınıza PICK A WIDGET butonunun bulunduğu sade bir arayüz gelecek. Butona dokunun ve açılan listeden Hızlı Ayarlar menüsüne eklemek istediğiniz widget’ı seçin.

Bir widget ekledikten sonra Hızlı Ayarlar menüsünü aşağı çekip ilgili kısayola dokunduğunuzda widget arayüzde, pencere formunda ve üst katmanda belirecektir. Widget’la işiniz bittiğinde penceredeki OK butonuna dokunarak kapatabilirsiniz.





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