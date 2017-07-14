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Sahip olduğunuz Android telefonu kablosuz flash bellek olarak kullanmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemli bir akıllı telefon rakiplerinin yapamayacağı birçok şeyi yapabilir. Burada rakip şüphesiz iPhone ve örneğin iPhone’da Android telefonlarda olduğu gibi basit ve pratik dosya aktarımı mümkün değil. Android telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlamak yeterli oluyor, ardından basitçe kopyala – yapıştır yapabiliyorsunuz. USB kablosuyla uğraşmak istemiyorsanız ve dosya transferini kablosuz şekilde gerçekleştirme niyetiniz varsa Pocketshare adlı uygulamadan yardım alabilirsiniz. Pocketshare ile Android telefonu kablosuz flash bellek olarak kullanmak mümkün hale geliyor. Burada belki flash bellek yerine NAS demek daha doğru olacaktır.

Android Telefonu Kablosuz Flash Bellek Olarak Kullanmak

Yalnızca bir Windows PC’ye sahipseniz bu adım gerekli. Mac sistemlerde işler basit ve herhangi bir şey ayarlamanıza gerek yok. Temelde yalnızca bir kez Windows toplu iş dosyasını (batch) çalıştırmanız gerekiyor. Batch dosyasını edinmek için PocketShare uygulamasını açın ve Settings‘e gidin. Burada Help‘e dokunun ve Windows bölümünün altında bir sürücü harfi seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra SAVE CONFIGURATION butonuna dokunun.

Şimdi bilgisayarınızda Windows dosya gezginini açın ve Pocketshare uygulamasında Option 1‘in altında verilen FTP URL’sini yazın. Burada bir PocketShare klasörü bulacaksınız, içinde de ihtiyacınız olan batch dosyası yer alacaktır. Dosyayı PC’nize kopyalayın ve çalıştırmak için üzerine çift tıklayın. Dosya Windows kayıt defterinde bazı güvenli değişiklikler yapacaktır, bu nedenle onay istendiğinde Yes‘e tıklayın.

Artık batch dosyasını silebilirsiniz. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sistem açıldığında Windows dosya gezgininde Pocketshare’i yerel sürücü olarak göreceksiniz.

Android telefonunuza dosya kopyalamak için ilgili dosyaları basitçe Pocketshare sürücüsüne sürükleyip bırakmanız yeterli olacaktır. Dosyaları akıllı telefonunuzdaki Android/data/info.appcube.pocketshare/ dizininde bulabilirsiniz. Bu arada akıllı telefon ve bilgisayarın aynı kablosuz ağa bağlı olmaları gerektiğini de sözlerimize ekleyelim.





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