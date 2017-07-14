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Motorola’nın yeni sahibi Lenovo, ilgi gören Moto serilerini sürdürdü ve giriş seviyesine hitap eden ekonomik modeller içeren G serisi, G4 modelinden sonra yerini alan G5 modeliyle güncellendi. Acaba çıtayı yukarı taşıyabiliyor mu, yoksa terfi etmenin gereği yok mu?

Motorola Moto G5 İnceleme

Motorola’nın G5 modelini ilan ederken kullandığı slogan “herkes için premium cihazlar” ve buna uygun olacak biçimde uygun fiyata rağmen malzeme kalitesi ve amiral gemisi hissiyatı vaat ediliyor. Metal gövdeli G5 bu tanıma uyuyor ve hızlı şarj, parmak izi okuyucu kontrolü gibi artılar sunuyor. Aynı telefonun bir tık üstü olan G5 Plus versiyonu da aynı zamanda ilan edilmişti. Sızan bilgilere göre yakın zamanda G5S ve G5S Plus olmak üzere iyileştirilmiş ara versiyonlar da gelebilir.

Moto G5’in en iddialı yanı fiyatı ve 2 GB RAM içeren versiyon 200 dolarken, 3 GB RAM içeren versiyonsa 225 dolar olacak. Önceki modele kıyasla, G5 ile gelen en ciddi değişim tasarım departmanında. Plastik yerine alüminyum olan gövde ilk etapta kaliteli cihaz hissiyatı veriyor. 5 inç genişlikli ekran cihazın geniş kısmını işgal ediyor ama nedense alt ve üst kısımlarda ciddi anlamda geniş çerçeveler var.

Telefonun arka kısmına bakınca geniş kamera gözü, fırçalı alüminyumdan oluşturulmuş Motorola logosu görülüyor. 144.5 gram gelen cihazı elde taşımak konforlu ama metalden gelen bir ağırlaşma geçerli. 144.3 x 73 x 9.5 mm boyutlarıyla ufak ellere bile rahatça sığabiliyor. Tek elle kullanmak sorun değil. Gri ve altın renk seçenekleri olan cihaz göz alan bir tasarıma sahip değil. Ucuz olduğuna işaret eden bir nokta yok.

Elbette maliyeti düşürecek biçimde iddialı olmayan donanımlara yer verilmiş. Sekiz çekirdekli 1.4 GHz Snapdragon 430 işlemci, 450 MHz hızında çalışan Adreno 505 görüntü devresi, 2 ya da 3 GB RAM bellek sayesinde benchmark testlerinde ortalama değerleri aşamıyor. Ancak buna rağmen günlük kullanımlarda yeterli akıcılığı sunabiliyor.

Full HD 1080p ekranın piksel yoğunluğu 441ppi ve renkler canlı ama Gorilla Glass korumaya yer verilmemiş. Alt kısımdaki parmak izi okuyucu aynı zamanda Android’deki dokunmatik ekran yerine kullanılabiliyor ve bazı kısayolları destekliyor. 16 GB depolama alanı az olsa da 128 GB’a kadar microSD kart eklenebiliyor.

13 MP LED flaşlı ana kamera faz algılama desteğiyle odaklama yapabiliyor. Ön kamera ise 5 MP destekli. Otomatik odaklamayla çekimler anında gerçekleşiyor. Çoğu durumda farklı ışıklandırma durumlarında bile net ve keskin fotoğraflara imza attık.

2800 mAh kapasiteli batarya bir günlük kullanımı rahatlıkla çıkarıyor. Kamera ve internet kullanımı dışında oyun ve diğer uygulamalardan ötürü bu süre değişebilir. Sadece 15 dakika şarjla birkaç saatlik kullanım süresi kazanılabiliyor. Buna imkan verense birlikte gelen 10W kapasiteli microUSB şarj adaptörü. TurboPower şarj desteğiyle daha iyi sonuçlar alınabilir. Dual band Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 özellikleri içeren ve suya karşı koruyucu kaplama barındıran Moto G5’in en bariz eksiği NFC yani Android Pay ödemelerini desteklemiyor. Neyse ki 3.5 mm kulaklık çıkışı var.

Moto G5: Yazılım

Android 7.0 işletim sistemiyle gelen ve neredeyse stock görünümden sapmayan cihazda bazı Moto deneyimlerine yer verilmiş. Bunun anlamı safkan Android deneyimi ve Google Pixel düşkünleri daha ucuza aynı sonucu alabilir. Ayrıca Google’ın Assistant servisine destek veren ilk cihazlardan biri. Demek oluyor ki yapay zeka esaslı çözümlerle kısa süre içinde tanışabilirsiniz.

Stock Android deneyimine kıyasla en belirgin farksa hareketleri esas alan Moto aksiyonları. Bazıları önceki nesillerde de vardı ama bazıları tamamen yeni. Tamamen opsiyonel seçenekler ama alışabilirseniz hayatınızı kolaylaştıracaklar. Örnek vermek gerekirse karate gibi hızlı biçimde çift sallama yaparak fener özelliğini açabilirsiniz. Telefonu masaya ters koyunca rahatsız etme moduna geçiyor. Ekranı bir kenara toplayıp tek elle daha kolay kullanmak mümkün olabiliyor.

En beğenilen yan alttaki dokunmatik parmak izi okuyucu aynı zamanda Android menü tuşları olarak kullanabilmek. Tıklayınca Home, sola sürükleyince Geri, sağa sürükleyince Son uygulamalar butonları gibi işliyor. Bir süre sonra üç butonlu sisteme kıyasla daha hızlı sonuç alıyor olacaksınız. Ekranın sadece 5 inç olduğu düşünülürse ekran butonlarına yer kaptırmaktan daha mantıklı bir seçenek.

Sonuç Değerlendirmesi

Giriş seviyesi Android cihazların sayısı çok fazla ve rekabet kıyasıya geçiyor. Motorola Moto G5 bunlar arasına katılan en iyi seçeneklerden biri. Sadece malzeme ve işçilik kalitesi bile başlı başına çok sayıda rakibini geçmesini sağlıyor. Parmak izi alıcısına eklenen kısayollar desteği de Android deneyimini bir tık öteye taşıyor. Benchmark testleri sırasında gerilere düşüyor olsa da fiyat göz önüne alınırsa bu beklenen bir durum ve ses etmiyoruz. Motorola’nın Plus modeliyle kıyaslamanızı da öneririz.



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