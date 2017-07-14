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Samsung Galaxy A7 2016 (SM-A710F) Android 7.0 Nougat kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Galaxy A7 (SM-A710F) Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un geçen yıl kullanıma sunduğu orta seviye akıllı telefon modellerinden birisi. Cihaza güç veren Exynos 7580 yongaseti sekiz çekirdek 1.6 GHz işlemci içeriyor. Akıllı telefonda 3 GB RAM bulunmakta. Ürün kutusundan Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu, sonrasında Android Marshmallow güncellemesini almıştı. Son olarak akıllı telefon için Android Nougat güncellemesi de hazır hale getirildi. Dilerseniz şimdi Samsung Galaxy A7 2016 (SM-A710F) Android 7.0 Nougat kurulumu için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Samsung Galaxy A7 2016 (SM-A710F) Android 7.0 Nougat Kurulumu

OTA Yoluyla Güncelleme

Güncellemeler OTA yoluyla yayınlanıyor ancak tüm cihazlara aynı anda ulaştırılmıyor. Yine de elle kontrol işlemi gerçekleştirerek şansınızı deneyebilirsiniz. Akıllı telefonda Settings> About Device/Phone> Software Update menüsüne gidin ve güncellemeleri denetleyin. Güncellemenin olmadığı uyarısını görürseniz elle kurulum yapmanız gerekecek. Bu arada root’lu cihazlarda OTA güncellemelerinin yüklenemediğini hatırlatalım.

Odin Yazılımı İle Güncelleme

Öncelikle Android Nougat firmware dosyasını edinmeniz gerekecek. Türkiye’deki cihazlar için hazırlanan firmware’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Diğer firmware’ler için bu bağlantıya erişebilirsiniz.

İndir / Alternatif / Alternatif

Ardından akıllı telefonunuzdaki tüm verileri yedekleyin. Odin yazılımının güncel versiyonunu ve Samsung USB sürücülerini edinin. Cihazın yeterince şarjı olduğundan emin olun. Akıllı telefonda Settings> Developer Options menüsündeki USB Debugging seçeneğini aktive edin.

Bağlantıdan indirdiğiniz arşiv dosyasını genişletin ve AP_XXXXXXXXXXXXXX.tar.md5 dosyasını elde edin.

Galaxy A7 akıllı telefonu download modunda başlatın. Bunun için cihazı güç butonunu kullanarak kapattıktan sonra Ana ekran + Ses azaltma + Güç tuşlarına basılı tutun. Ekrana görüntü geldiğinde ses artırma butonunu kullanın. Cihazınız download moduna girecektir.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Odin arayüzünde ID: COM portu mavi renge bürünecek ve yazılımda Added!! uyarısı belirecektir. Re-partition kutucuğunun işaretlemesini kaldırın. F. Reset Time ve Auto Reboot kutucuklarını işaretleyin.

AP seçeneğine tıklayın ve açılan pencerede firmware dosyasını seçin. Son olarak Start butonuna tıklayın, flash’lama işlemi başlayacaktır.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.





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