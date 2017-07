⁠⁠⁠







Popüler Snapchat uygulamasında Game Of Thrones snap filtresini elde etmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game Of Thrones dizisinin 7. sezonunun premierine birkaç gün kaldı. HBO, dizinin promosyon bölümünde hemen hiçbir şey açık etmiyor. Tabii bir yandan da dizi için promosyonlar var. Bu yılki promosyon programının bir parçası da Snapchat için Game Of Thrones snap filtresi oldu. Filtre Snapchat kullanıcılarının filtre çekmecesine otomatik olarak eklenmiyor. Spesifik bir snap kod taranarak elle eklenebiliyor. Dilerseniz Snapchat‘te Game Of Thrones snap filtresini elde etmek için ne yapmanız gerektiğine bakalım.

Snapchat: Game Of Thrones Snap Filtresini Elde Etmek

Akıllı telefonunuzda Snapchat uygulamasını açın ve kişisel bilgisayarınızdan bu bağlantıya erişin. Cihazınızı bilgisayarın ekranına doğru tutun ve sayfadaki Snapcode’un fotoğrafını uygulama ile çekin. Birkaç saniye bekleyin ve uygulamanın size filtreyi etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorması için sabır gösterin. Filtre yalnızca bir saat için aktifleşiyor. Daha sonra kayboluyor fakat Snapcode’u tekrar tarayarak ekleyebiliyorsunuz.

Game of Thrones snap filtresi mevcut snap çekmecesinde en sona dahil olacaktır. Kullanmak için Snapchat uygulamasını açın ve ekrana dokunun. Filtreler yüklenecektir. Game of Thrones snap filtresini yakalama butonuna sürükleyip bırakın. Filtrede kar yağışı ve bir whitewalker bulunmakta. Ekrana dokunarak kullanabileceğiniz bir kılıç da içeriyor. Fotoğraf çekmek yerine video kaydederseniz kar fırtınası sesi elde edebiliyorsunuz.





