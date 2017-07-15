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Giriş seviyesi akıllı telefonlarda depolama alanı 16 GB olarak sunulmaya devam ediyor ama kullanıcıların farkında olmadığı bir gerçek bunun bir kısmını Android işletim sistemine ait dosyaların işgal etmesi ve kullanıcıya sadece 5-6 GB boş alan kalması ki kısa sürede dolduğunu görebilirsiniz.

Android: Depolama Alanı Tükendi Uyarısını Aşmak

Yeni uygulamalar ve özellikle de oyunlar kurulduğunda bunların GB’larca yer kapladığı ve depolama alanının dolduğu görülebilir. Ek bir uygulama kurmayı bırakın, yeni bir güncelleme geldiğinde bile yeterli yer kalmadı uyarısı belirip boş alan açacak biçimde kurulu uygulamalardan bazılarını kaldırmanız istenebilir.

Cihazda yer alan fotoğrafları Google Photos gibi uygulamalarla buluta aktarmış, çektiğiniz HD videoları bilgisayara aktarmış olsanız bile depolama alanı yetersiz geliyorsa ve cihaz destekliyorsa microSD kart ekleyebilirsiniz ama bu genelde müzik, fotoğraf ve video depolamak için mantıklı ve uygulamalar öncelikli olarak microSD karta değil, dahili cihaz belleğine kurulmayı isterler.

Temizlik yaparken istenmeyen ve ciddi anlamda yer kaplayan uygulamaları kaldırabilirsiniz. Uygulama çekmecesinde uygulama adına uzun tıklayın ve üstte beliren seçeneklerden kaldırmanın üzerine taşıyın. Kaldıracak uygulama ve silecek veri kalmamışsa markette yer alan CCleaner uygulamasını kullanarak önbelleklenen verilerin ve kaldırılan programların arkasında bıraktığı çöp dosyaların silinmesini sağlayabilirsiniz:

Bu işlemi arada bir tekrar ederek sürekli olarak boş yer açabilirsiniz. Masaüstü bilgisayarlara özel sürümü olan ve bu sayede adından sıkça söz ettiren uygulama ücretsiz ve herhangi bir zarar içermiyor.



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