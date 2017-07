⁠⁠⁠







Android‘li akıllı telefonunuzla zamanınızı nasıl kullandığınızı takip etmek istiyorsanız size önerebileceğimiz başarılı üçüncü parti bir uygulama mevcut. Zaman oldukça değerli ve boşa geçen zamanı geri kazanmanın bir yolu yok. Günlük hayat akışınızda kontrolü kaybediyor ve zamanınızı verimli şekilde değerlendiremediğinizden yakınıyorsanız SaveMyTime – Time Tracker uygulamasını kullanarak zamanınızı nasıl geçirdiğinizi analiz edebilir ve bu doğrultuda kendiniz için daha ideal bir program oluşturabilirsiniz. Günde kaç saat çalıştığınızı, ne kadar TV izlediğinizi, akıllı telefonunuzla ne kadar vakit geçirdiğinizi öğrenebilirsiniz.

Android: Zamanınızı Nasıl Kullandığınızı Takip Etmek

Uygulama ayarlarından zamanlamayı belirliyorsunuz ve araç mevcut kilit ekranınızın yerini belirlediğiniz periyotlarda alıyor. Akıllı telefonunuzda kilit ekranını her görüntülediğinizde ekranda What have you been up to in the last 10 minutes? benzeri bir soruyla karşılaşıyorsunuz. Tabii buradaki 10 dakikayı siz uygulama içerisinden değiştirebilirsiniz.

Hayır, uygulama kesinlikle ürkütücü ya da can sıkıcı değil. Esasında ne yaptığınızla ilgili detaylı seçim yapmak zorunda da değilsiniz; işe gidip gelme, çalışma, TV izleme, kitap okuma vb. gibi temel seçimler yapabilirsiniz. Ayrıca her defasında cevabı elle yazmak zorunda değilsiniz, ekranda önceden tanımlanmış etkinliğe sahip farklı renkte kutucuklar sunuluyor. Ayarlardan en fazla 9 adet etkinlik ekleyebiliyorsunuz. Cihazınızın kilidini açmak için bir etkinlik seçmeniz gerekiyor. Birden fazla şey yapıyor iseniz, birden fazla etkinlik seçebilirsiniz. O sırada cevap vermek istemiyorsanız, ancak cihazınızın kilidini açmanız gerekiyorsa Ask later‘ı seçebilirsiniz.

Uygulama zaman verilerini otomatik olarak analiz ediyor ve size ayrıntılı bir iş-yaşam dengesi çizelgesi ve grafiği sunuyor. Yalnızca günlük değil haftalık, aylık ve yıllık analizler de alabiliyorsunuz.





