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Çok sayıda ücretsiz uygulama reklamlar göstererek masraflarını çıkarmaya ve kesesini doldurmaya çalışıyor. Buna ek olarak bazıları adını duyurabilmek adına paylaşın diyor. Elbette markette çıkış yapmak için beş yıldızlı inceleme bırakın diye tekrar tekrar soranlar da var ve canınıza tak edebilir.

Android/iOS: Uygulamalar İnceleme Yapmanızı İstemesin

Size bu soru sorulduğunda her seferinde vaktiniz olmadığından “daha sonra hatırlat” ya da “şu anda değil” vb seçerseniz uygulama not alarak arada bir tekrar sorar ve sıkıcı hale gelebilir. Büyük olasılıkla sadece “Evet” ve “Daha sonra” seçenekleri olmakla birlikte “Hayır” seçeneği olmaz. Eğer ilk etapta evet cevabı verirseniz ve devam ettikten sonra açılan market uygulamasında puan vermeden ya da inceleme yazmadan çıkıp geri dönerseniz uygulama bunu anlayamaz çünkü marketlerden bu tür bir geri dönüş gelmiyor ve uygulama fark edemiyor.

Belirli bir uygulama güncellemesinden sonra aynı soru tekrar gelebilir çünkü marketlerde yer alan incelemeler genelde en güncel sürüme ait olacaklar şeklinde öne çıkarılıyor ve aynı taktiği tekrar uygulayıp aşabilirsiniz.

Diğer yandan iyi bir uygulamaysa ya da en azından geliştiriciyi başarısından ve ücretsiz sunuşundan dolayı takdir edip en azından bir destek vermek istiyorsanız birkaç dakika ayırıp yorum bırakmanız iyi olacak. Benzer durum aksine can sıkan ve işe yaramayan uygulamalar için de yapılmalı ki diğer kullanıcılar haberdar olsun ve gerektiğinde Google önlem alabilsin.



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