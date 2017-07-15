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iOS 11 kurulu iPhone‘da Alınan Ekran Görüntüsünü İşaretlemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. iOS 9’da Apple, Mail uygulamasına işaretleme özelliği eklemişti. Herhangi bir e-posta eki olarak seçilen görsel üzerinde çizim yapmak, işaretlemek ya da görsele imza eklemek mümkündü. Bu özellik Mail uygulamasında bulunsa da diğer alanlara taşınmadı. Photos uygulamasında da kullanılamıyor. iOS 11 işletim sisteminde bu özelliğin ekran görüntüleri için sunulduğunu gördük. iOS 11’de ekran görüntüsü alınınca açılan arayüzde farklılıklar söz konusu. Ekran görüntüsü alındığında kamera sesi yerine sol alt kısımda küçük ekran görüntüsü beliriyor. Bu ekran görüntüsüne dokunduğunuzda daha önce Mail uygulamasında gördüğümüz işaretleme aracı açılıyor. Bu araç ile iOS 11‘de Alınan Ekran Görüntüsünü İşaretlemek mümkün.

iOS 11: Alınan Ekran Görüntüsünü İşaretlemek

Yeni iOS versiyonunda ekran görüntüsü alma metodu değişmedi. Güç ve ana ekran butonlarına aynı anda basmak yeterli oluyor. iOS 11’de ekran görüntüsü aldığınızda resim sol alt kısımda ön izleme olarak beliriyor. Sola doğru kaydırma yaptığınızda ön izleme görseli kayboluyor ve ekran görüntüsü Photos uygulamasına otomatik olarak kaydediliyor. Bu ön izleme görseli alt kısımda duruyorken ekran görüntüsü almaya devam edebiliyorsunuz.

iOS 11‘de Alınan Ekran Görüntüsünü İşaretlemek için sol alt kısımda beliren ön izleme görseline dokunun. Eğer ekran görüntüsü ön izlemesini sola kaydırma hareketiyle ortadan kaldırırsanız bu düzenleme seçeneklerini kullanamıyorsunuz.

İşaretleme araçları arasında keçeli kalem aracı, işaretçi aracı, kalem aracı, kesikli çizgi aracı ve bir silgi aracı bulunuyor. Metin ve imzanızı ekleyebiliyorsunuz. Ekran görüntüsünün bir bölümünü büyütmenizi sağlayan büyütme aracı da hazır durumda. Dilediğiniz düzenlemeler, gerçekleştirdikten sonra Done ve ardından Save to Photos seçeneğine dokunarak ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz.



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