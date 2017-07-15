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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta GIF oluşturmak ve göndermek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. GIF içeriklerin son yıllarda hayli popüler oldukları bir gerçek. Sitemizde daha önce GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz çeşitli uygulamalara değinmiştik. Son yıllarda GIF’lerin hayli popüler olması önde gelen sosyal ağların ve anlık mesajlaşma uygulamalarının GIF desteğine kavuşmasını sağladı. Son bir yıl içerisinde önemli özellikler kazanan WhatsApp’a GIF gönderme desteği de eklendi. Uygulamanın kendi GIF kütüphanesi var, galerinizdeki GIF dosyalarını da seçip gönderebiliyorsunuz. Birçok kullanıcı farkında olmasa da WhatsApp‘ta GIF oluşturmak ve göndermek mümkün.

WhatsApp: GIF Oluşturmak ve Göndermek

Evet, WhatsApp akıllı telefonunuzda yer alan videolardan kendi GIF’lerinizi oluşturup arkadaşlarınıza gönderebilmenize olanak tanıyor. Tabii WhatsApp’ta gelişmiş GIF editörlerinde bulunan kare seçimi, metin ekleme, sticker kullanma gibi özelliklere yer verilmiyor. Yine de başka bir uygulama kullanmak zorunda kalmadan videolardan GIF oluşturma ve bunları arkadaşlara gönderebilme imkanının bulunması sevindirici.

Öncelikle mesaj göndermek istediğiniz arkadaşınızla olan konuşmanıza WhatsApp arayüzünden dokunun ve mesajlaşma arayüzünü görüntüleyin. Mesaj kutucuğunda sağ kısımda yer alan ek simgesine dokunun. Gallery‘i seçin.

Android’in galerisi açılacaktır. Burada GIF hazırlamada kullanacağınız video dosyasını seçin.

Video WhatsApp’ın editöründe açılacaktır. İlk etapta GIF oluşturma ile ilgili bir seçenek göremeyeceksiniz. Videonun zaman / uzunluğunu kaydırıcılarla 6 saniyeden az veya 6 saniye olacak şekilde ayarlayın. Sağ üst kısımda yeni bir ikon belirecektir. Ona dokunduğunuzda videodan GIF oluşturulacak ve arayüzde GIF ibaresi belirecektir.

Gönderme butonuna dokunarak GIF’i arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Bu arada WhatsApp ile oluşturduğunuz GIF dosyasını başka platformlarda kullanmak isterseniz dosyayı akıllı telefonunuzdaki WhatsApp – Media –WhatsApp Animated GIFs – Sent klasöründe bulabileceğinizi belirtelim.



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