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PC ve Android sahipleri veri alışverişini kablosuz yoldan kolayca gerçekleştirmek için çok sayıda farklı uygulamadan ve servisten faydalanabiliyor. Ancak internet bağlantısı gerektiren bulut depolama servisleri kotaya zarar veriyor ve doğrudan bağlantı daha mantıklı olabiliyor.

Android: Cihaz İle PC Arasında Kablosuz Veri Eşleştirme

Örneğin mobil cihazda bir ekran görüntüsü aldınız ve masaüstü bilgisayara gönderip daha büyük ekranda görmek ya da düzenlemek istiyorsunuz. Buna izin veren uygulamalardan biri SyncMe Wireless. İnternet bağlantısı olmadan yerel ağ üzerinden Android ve PC arasında veri aktarımı yaptırıyor.

Öncelikle PC’nizin ağ ortamında bulunabilir olması gerekiyor ki ağ ayarlarına girip özellikler kısmından “bu PC’yi bulunabilir yap” aktifleştirmelisiniz.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer adımsa PC’de yer alan dosyaların paylaşıma açık olması ve ağ ayarlarında gelişmiş ayarlar içinde “dosya ve yazıcı paylaşımı” açılmalı.

Android cihazınızda adı geçen uygulamayı kurup açtığınızda PC ekleme ekranı gelecek. Bir sonraki adımda bilgisayar adına tıklayın ve otomatik olarak PC’nizi bulmasını bekleyin.

PC’de oturum açmak için size ait kullanıcı adı ve parolayı girin. OK ile sonlandırın ve saklayın. Eğer bilgiler doğruysa bir sonraki adımda PC adı gelecek. Birden çok PC bu şekilde eklenebilir. Klasörleri eşleştirmek içinse bilgisayar adına tıkladıktan sonra “Add sync folder” seçin.

Cihazınızdaki klasörü ve ardından eşlenecek bilgisayar klasörünü seçin. İsterseniz yeni klasör ekleyebilirsiniz. OK komutu verin. Artık manuel olarak ya da otomatik biçimde eşleşme gerçekleşecek. Dosya eklediğinizde uygulamadan eşleştirme komutu verin. Otomatik olsun isterseniz zaman seçmeniz gerekir.



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