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İster sevin, ister nefret edin, hayatınızın bir anından özçekim yapmış olma ihtimaliniz epey yüksek. Son derece popüler olan özçekimlerdan dolayı uygulama geliştiricilerin bu alana özel çok sayıda uygulama geliştirmiş olması hiç de şaşırtıcı değil. Peki hangisini kurmalısınız?

Android: Harika Özçekim Yapan Uygulamalar

Play Store ortamında son derece popüler olan bu uygulamalar ilgi çekici özelliklere sahip. Gerçek zamanlı efektler ve filtreler ilginizi çekiyorsa memnun kalacaksınız.

Candy Camera

Android cihaz sahiplerinin mutlaka kurması gereken uygulamalardan biri ve çok sayıda ilgi çekici özellik bulunduruyor. Filtreler üç ana kategori altında toplanıyor: klasik, özçekim ve eşsiz. Güzelleştirme özellikleri de sunan uygulama çirkinleri bile güzelleştiriyor. Ruj, diş beyazlatma, maskara, göz kalemi gibi eklemeler yapabiliyor. Çiçekler, yemek, gezi esaslı eklemeler yapılabiliyor.

Sweet Selfie

Özçekimlerinize gerçek zamanlı olarak efekt eklemek istiyorsanız denemelisiniz. Yıldızlar, yağan kar, müzik notası, çiçek yaprakları gibi eklemeler yapılabilir. Arka plana grafiti, Eden gibi desenler eklenebiliyor. Aynı zamanda kolaj oluşturma desteği var. Sadece ön kamerayı değil arka kamerayı da kullanabilirsiniz. Candy Camera kadar bol özellikli değil ama kullanılması daha kolay.

B612

Bu uygulama sayesinde farklı tür özçekimlere gerçek zamanlı efektler uygulayabilirsiniz. Bu efektlerin etrafınızda hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Balonlar, kelebekler, notalar, mumlar vb gibi çok sayıda seçenek var. Kedi yüzü, gül, tavşan kulağı gibi çeşitli eklemelere destek veriliyor.

YouCam Fun

Özçekimlerinizi eğlenceli hale getirmek istiyorsanız denemelisiniz. Şef garson, kayakçı, Sherlock Holmes, Wonder Woman, rakun gibi çok sayıda farklı şekle ve cisme dönüşebilirsiniz yani öncelikli olarak eğlence odaklı. Arka kamerayı kullanarak efektleri aile bireyleri üzerinde deneyebilirsiniz.





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