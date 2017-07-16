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Android‘li Akıllı Telefonu Kurcalayan Kişinin Fotoğrafını Çekmek için faydalanabileceğiniz başarılı bir uygulamayla karşınızdayız. Akıllı telefonlarımız haberleşme, iletişim ve daha birçok amaç için kullanılabiliyor. Bu nedenle cihazlarımızda çok hassas veriler bulunabiliyor. Yakınınızda siz akıllı telefonunuzu masada bırakıp gittiğinizde cihazı alıp mesajlarınıza, arama geçmişinize ya da diğer kişisel bilgilerinize bakmak isteyen kötü niyetli kişiler olabilir. Tabii desen ya da parola ile cihazı koruma altına alabilirsiniz ancak haklı olarak Telefonu Kurcalayan Kişinin Fotoğrafını Çekmek de isteyebilirsiniz. Bu sayede akıllı telefonunuza kimin göz gezdirmek istediğini tespit edebileceksiniz. Dilerseniz işlem için kullanabileceğiniz uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: Telefonu Kurcalayan Kişinin Fotoğrafını Çekmek

Başarısız bir ekran kilidi parolası girişinden sonra ilgili kişinin fotoğrafının otomatik olarak çekilmesi için Third Eye adlı uygulamadan yararlanabilirsiniz. Hayli anlamlı bir isme sahip olan uygulamada ilk başarısız girişimin ardından fotoğraf çekilmesini istemiyorsanız bu başarısız deneme girişimlerinin sayısını beşe kadar artırabiliyorsunuz.

Cihazın kilidini açmak için yanlış bir girişimde bulunulduğunda uygulama otomatik olarak fotoğraf çekiyor ve bu fotoğraf uygulamanın fotoğraf günlüğü ile galeride bulunuyor. Bununla birlikte, davetsiz misafir fotoğraflarının galeride görünmesini engellemek isterseniz uygulama ayarlarında değişikliğe gidebiliyorsunuz. Cihazınızın ekran kilidini başarıyla açtığınızda, akıllı telefonun ekran kilidini açmak için yapılan yanlış girişimlerin sayısıyla ilgili bildirim alıyorsunuz.

Uygulama aynı zamanda ekran kilidinin başarıyla açıldığı son zamanı da gösteriyor. Bu sayede sizin dışınızda ekran kilidini açmayı başaran birisi olup olmadığını da anlama fırsatınız oluyor.





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