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Huawei Honor 5X akıllı telefonla uyumlu Custom ROM’lar İçin Stock Kamera Uygulaması ile karşınızdayız. Huawei’nin 2015 yılı sonunda kullanıcılarla buluşturduğu orta seviye akıllı telefonu Honor 5X’te 5.5 inç genişlikli Full HD ekran, Qualcomm Snapdragon 616 yongaseti, 2 / 3 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, arka yüzde 13 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler yer alıyor. Cihaz kutusundan Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemiyle çıkmıştı, sonrasında Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesini aldı. Resmi Nougat güncellemesi hazırlanmış değil.

Cihaza sahip olan birçok kullanıcı çeşitli custom ROM çözümlerine yönelmiş vaziyette. Tabii bu durumda birçok stock uygulama kullanılamıyor. XDA üyesi gopinaidu77 akıllı telefonun stock kamera uygulamasını custom ROM çalıştıran cihazlar için port etti. Bu sayede kullanıcılar custom ROM yüklü cihazlarında en azından stock kamera uygulamasını kullanabilecek. Bu kamera uygulamasını yükleyebilmek için akıllı telefonda TWRP recovery kurulumu ve root erişiminin sağlanmış olması şart.

Huawei Honor 5X: Custom ROM’lar İçin Stock Kamera Uygulaması

İndirmeler

Kurulum İşlemi

HWCAMERA.zip dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı güç tuşunu kullanarak kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basarak recovery modunda çalıştırın.

Öncelikle her ihtimale karşı bir nandroid yedeği alın.

Daha sonra TWRP ana menüsüne dönün ve Install seçeneğine dokunun.

İndirip akıllı telefonunuza transfer ettiğiniz HWCAMERA.zip dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Kurulum tamamlandığında Reboot seçeneğine dokunarak cihazı yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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